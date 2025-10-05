Dom, 05 de Outubro

negócios

Sabesp compra controle acionário da Emae por R$ 1,1 bilhão

Negócio é estratégico para a companhia de saneamento paulista ao reforçar segurança hídrica do estado com a integração dos sistemas Guarapiranga e Billings

A Sabesp, companhia de saneamento de São Paulo, faz seu primeiro movimento para ampliar ainda mais sua presença no estado

Depois de sua privatização em julho do ano passado, a Sabesp, companhia de saneamento de São Paulo, faz seu primeiro movimento para ampliar ainda mais sua presença no estado. A empresa informou, neste domingo, através de fato relevante, que adquiriu participação majoritária na Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), num negócio de R$ 1,13 bilhão. Com a compra, a Sabesp fortalece sua posição nos mercados de água e energia.

De acordo o documento divulgado pela empresa, a Sabesp assinou acordos para comprar 74,9% das ações ordinárias da Emae e 66,8% de suas ações preferenciais por R$ 59,33 reais e R$ 32,07 por ação, respectivamente. O negócio envolve a compra das ações da Emae que pertenciam à Phoenix Água e Energia e da Eletrobras.

A Sabesp explicou no documento, que as duas transações foram negociadas de forma separada com cada uma das empresas. O fechamento do negócio, diz o fato relevante, está sujeito a aprovações pelas respectivas autoridades regulatórias e concorrenciais.

Após o fechamento das transações, a Sabesp passará a deter 70,1% do capital social total da Emae, tornando-se a acionista majoritária da empresa de geração de energia hidrelétrica.

De acordo com a Sabesp, a compra é estratégica para a empresa ao reforçar a segurança hídrica do estado de São Paulo, especialmente da região metropolitana, com a integração dos sistemas Guarapiranga e Billings. Segundo a empresa, isso dará maior flexibilidade na gestão dos recursos hídricos com o uso de múltiplos mananciais.

Além disso, a Emae conta com um portfólio de ativos elétricos com geração de caixa sólida, com contratos de receita de longo prazo indexados à inflação, "o que contribui para estabilidade financeira e geração sustentável de valor", diz o fato relevante.

A Emae opera quatro usinas de geração de energia no estado de São Paulo, totalizando 960,8 megawatts (MW) de potência instalada. A principal delas é o Complexo Henry Borden, em Cubatão, litoral paulista, com 889 MW, onde a força das águas do rio Pinheiros é convertida em energia elétrica.

“Ao aliar segurança hídrica ao potencial energético, a aquisição amplia as sinergias entre os segmentos de negócios da Companhia e fortalece sua base para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela crescente demanda por serviços essenciais”, afirmou a Sabesp no fato relevante.

