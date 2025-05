A- A+

RECURSOS Sabesp planeja emitir títulos internacionais para captar até R$ 70 bi nos EUA Companhia paulista de saneamento foi privatizada no ano passado e agora busca grau de investimento das agências internacionais de classificação de risco

Privatizada no ano passado, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), está se preparando para acessar o mercado de dívida dos Estados Unidos pela primeira vez em mais de 20 anos.

O objetivo da maior concessionária de água da América Latina tem como objetivo com a emissão de títulos no exterior alcançar o grau de investimento pelas agências internacionais de classificação de risco (rating), segundo o CFO da companhia, Daniel Szlak.

A empresa, conhecida como Sabesp, planeja captar até R$ 70 bilhões (US$ 13,5 bilhões) nos próximos anos para financiar investimentos vinculados aos compromissos assumidos em sua privatização.

Entre as opções em análise está o denominado blue bond — um tipo de título de dívida usado para financiar projetos relacionados à água — que poderá ser emitido nos próximos 12 meses, disse Szlak em uma entrevista em Nova York.

— As agências de classificação não nos elevarão ao grau de investimento a menos que façamos isso — disse ele, referindo-se à emissão no mercado internacional.

A Sabesp está mirando uma emissão com vencimentos de curto prazo, apostando na perspectiva de queda das taxas de juros dos Estados Unidos, disse Szlak. A oferta marcaria o primeiro título em dólar americano da empresa em décadas, parte de um esforço de longo prazo para estabelecer uma curva que possa viabilizar futuros financiamentos.

— É preciso começar a construir a curva, provavelmente começando com notas de cinco, sete ou dez anos, e acessar o mercado talvez a cada dois anos — disse o executivo. — Eventualmente, o que eu quero é chegar a um título com vencimento em 20 ou 30 anos.

Fraude do INSS: Haddad diz que dinheiro de associações 'parece' ser suficiente para 'começar ressarcimento'

A privatização da Sabesp, aprovada em 2023 pela Assembleia Legislativa e concluída em setembro de 2024, foi uma das maiores do Brasil nos últimos anos. O plano reduziu a participação do governo do Estado de São Paulo a uma posição minoritária, mantendo direito em decisões estratégicas.

O objetivo da privatização era atrair capital privado para expandir a infraestrutura e melhorar os serviços de água e esgoto em São Paulo, a cidade mais populosa da América Latina.

A alavancagem da empresa permaneceu estável sob sua nova liderança, com a relação entre dívida líquida e Ebitda em 1,8 vezes.

Szlak disse que trabalhou com os bancos para estender os vencimentos e custos de empréstimos mais baixos: “Tenho que cuidar dos detentores dos meus títulos de dívida da mesma forma que cuido do meu acionista”, disse ele.

Veja também