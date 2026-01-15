A- A+

CONAB Safra 2025 é recorde para milho, soja, sorgo, algodão e café canephora, destaca IBGE O milho 1ª safra terá alta de 12,3%, para 25,7 milhões de toneladas

O País colheu neste ano um volume recorde de soja, milho, algodão, sorgo e café canephora. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve aumentos de dois dígitos em 2025 para a soja (alta de 14,6%, para um recorde de 166,1 milhões de toneladas) e o milho (23,6%, para 141,7 milhões de toneladas). O milho 1ª safra terá alta de 12,3%, para 25,7 milhões de toneladas, e o milho 2ª safra terá aumento de 26,4%, totalizando 116 milhões de toneladas.

As projeções são de aumentos também para o arroz (19,4%, para 12,7 milhões de toneladas), algodão (11,4%, para um novo recorde de 9,9 milhões de toneladas), sorgo (35,5%, para um recorde de 5,4 milhões de toneladas) e trigo (3,7%, para 7,8 milhões de toneladas).

A safra agrícola de 2025 totalizou um recorde ainda maior que o previsto, de 346,1 milhões de toneladas, 53,4 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 18,2%. Em relação ao levantamento de novembro, houve um aumento de 0,1% na estimativa, o equivalente a 196,1 mil toneladas a mais.





