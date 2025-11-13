A- A+

CONAB Safra 2025 será recorde para milho, soja, sorgo e algodão, diz IBGE O milho 1ª safra terá alta de 13,8%, para 26,1 milhões de toneladas

O País deve colher neste ano um volume recorde de soja, milho, algodão e sorgo. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de outubro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

São esperados aumentos de dois dígitos em 2025 para a soja (alta de 14,5%, para um recorde de 165,9 milhões de toneladas) e o milho (23,5%, para 141,6 milhões de toneladas).

O milho 1ª safra terá alta de 13,8%, para 26,1 milhões de toneladas, e o milho 2ª safra terá aumento de 25,9%, totalizando 115,5 milhões de toneladas.

As projeções são de aumentos também para o arroz (18,7%, para 12,6 milhões de toneladas), algodão (10,6%, para um novo recorde de 9,8 milhões de toneladas), sorgo (31,0%, para um recorde de 5,2 milhões de toneladas) e trigo (4,5%, para 7,9 milhões de toneladas). O feijão terá queda de 1,9%, para 3,0 milhões de toneladas.

A safra agrícola de 2025 deve totalizar um recorde ainda maior que o previsto, de 345,6 milhões de toneladas, 52,9 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 18,1%. Em relação ao levantamento de setembro, houve um aumento de 1,1% na estimativa, o equivalente a 3,7 milhões de toneladas a mais.



