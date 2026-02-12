Safra 2026 alcançará 342,7 milhões de t e será 1,0% menor que a de 2025, diz IBGE

A- A+

A safra agrícola de 2026 deve totalizar 342,7 milhões de toneladas, uma queda de 1,0% em relação a 2025. O resultado equivale a 3,4 milhões de toneladas a menos.



Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de janeiro, divulgado, nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em relação ao terceiro Prognóstico da Safra Agrícola, com apuração em dezembro, a safra de 2026 será 0,8% maior, 2,8 milhões de toneladas a mais.



Área



De acordo com o IBGE, a área a ser colhida na safra agrícola de 2026 deve alcançar 82,7 milhões de hectares, 1,1 milhão de hectares a mais que o desempenho de 2025, um aumento de 1,4%.



Em relação ao prognóstico apurado em dezembro, houve uma redução de 27.452 mil hectares na estimativa da área colhida.



Principais produtos



Quanto aos principais produtos, são esperados aumentos na área colhida para as seguintes culturas: de 0,5% na da soja; de 2,2% na do milho (aumentos de 9,3% no milho 1ª safra e de 0,5% no milho 2ª safra); e de 0,9% na do trigo.



Na direção oposta, deve ocorrer redução de 6,2% na área a ser colhida do algodão herbáceo (em caroço); de 5,9% na do arroz em casca; de 1,4% na do feijão; e de 2,9% na do sorgo.

