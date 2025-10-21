A- A+

Setor sucroenergético Safra brasileira e mercado mundial em destaque no último dia de conferência promovida pela Datagro Durante dois dias, autoridades, lideranças empresariais e políticas e especialistas do setor, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, participaram de 12 painéis técnicos

O segundo e último dia da 25ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol foi marcado por discussões importantes para o setor sucroenergético. Foram debatidos a safra brasileira e o mercado mundial, o etanol como instrumento de estabilização do açúcar e a visão dos presidentes das principais companhias do segmento. No evento, realizado em São Paulo, também foram celebrados os 50 anos do Programa Nacional do Álcool (Proálcool).



Durante dois dias (20 e 21 de outubro), autoridades, lideranças empresariais e especialistas do setor, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, participaram de 12 painéis técnicos. Nesta terça-feira (21), o público pôde assistir, também, a painéis sobre trading, inovação agrícola e novas soluções de financiamento.

Safra

Com mediação do diretor-executivo da União Nacional da Bioenergia (UDOP), Rogério Mian, o presidente da Datagro, Plinio Nastari, palestrou sobre a safra brasileira e o mercado mundial. No início da apresentação, Plinio abordou os pontos fortes e fracos, as oportunidades e os desafios do setor.

Nastari destacou que existem muitas oportunidades de mercado para uma maior integração entre cana e milho e os coprodutos como CO2, leveduras, aminoácidos, e aproveitamento de bagaço, pontas e palhas.



No âmbito das oportunidades, também citou os novos mercados para SAF, biobunker, bioplásticos e reforma para hidrogênio, entre outros fatores.



“(Uma outra oportunidade) é o fato de que a demanda por gasolina continua em alta na Ásia, principalmente na Índia, na China e na Indonésia, com taxas de crescimento em torno de 6% ao ano e também na África. Novas tecnologias podem ainda reduzir o custo do cultivo da cana (semente da cana), as variedades resistentes à seca. E investimentos em irrigação que são cada vez mais estratégicos num cenário de eventos climáticos extremos”, explicou Nastari.

O presidente da Datagro mencionou que a expansão do etanol de milho está mudando a escala de produção de etanol no Brasil. No Nordeste, o balanço de oferta e demanda de etanol está em mudança. Na safra passada (2024/2025), que encerrou no dia 31 de agosto deste ano na região, o déficit foi de 3,95 bilhões de litros.

“Agora, para a safra 2025/2026, que começou no dia 1º de setembro, a gente já está prevendo que caia para 3,5, porque nós vamos ter 420 milhões de litros de etanol de milho no Nordeste já em 25/26. E essa produção de etanol de milho vai aumentar. A gente prevê que até 2030 85% do déficit na região Nordeste acabe”, afirmou.

Resultado

Durante um dos painéis mais tradicionais do evento, Plinio Nastari propôs a criação de um documento subscrito pelos presidentes das entidades do setor presentes como resultado das discussões da conferência e de uma declaração sobre a importância da preservação do RenovaBio e dos critérios que nortearam sua construção, com um pedido para que o Poder Judiciário preserve o programa nas suas avaliações e decisões.



No 9º painel, as lideranças de entidades compartilharam a visão de médio e longo prazo, as prioridades estratégicas e os caminhos para o próximo ciclo. O presidente da Bioenergia Brasil e da Siamig Bioenergia, Mário Campos Filho, finalizou a conversa trazendo as perspectivas do setor.

