Safra lança Safra Dólar, stablecoin de dólar própria

Banco Safra lança Safra Dólar, stablecoin lastreada em dólar que permite dolarizar investimentos com aporte mínimo de R$ 1 mil

Banco SafraBanco Safra - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Safra emitiu uma moeda digital própria pareada ao dólar. O Safra Dólar é uma stablecoin, ativo registrado na tecnologia blockchain - a mesma em que estão os criptorativos como o bitcoin - e tem lastro em moeda fiduciária na proporção de um para um. O banco informa que o acesso ao ativo como forma de investimento está disponível para clientes pessoas física e jurídica, com aporte mínimo de R$ 1 mil e liquidez em D+1.

O produto permite dolarização de patrimônio sem a necessidade de abrir conta no exterior, de acordo com o Safra. Conforme a regra tributária para criptoativos, ganhos de capital de até R$ 35 mil por mês são isentos de Imposto de Renda.

O registro das stablecoins é feito em uma rede blockchain privada do próprio Safra. O projeto foi construído em parceria com a Hamsa, empresa de tokenização de dados sediada na Califórnia.

