Sai a nova tabela de contribuição previdenciária para servidores públicos; confira

Foi divulgada nesta sexta-feira, pelo governo federal, a nova tabela de contribuição previdenciária dos servidores públicos, cujas alíquotas variam de 7,5% a 22%.

A tabela tem vigência a partir deste mês. Portanto, o novo desconto nos contracheques será feito em fevereiro.

Desconto é progressivo

Vale lembrar que as alíquotas de contribuição previdenciária são progressivas. Assim, o cálculo é feito levando em conta cada parcela do salário.

Ou seja, a remuneração é toda fatiada conforme a tabela. Cada fatia tem um percentual diferente de contribuição. E o recolhimento total a ser feito para a previdência do servidor é o somatório dos valores apurados nessas faixas.

Confira

Base de contribuição x Alíquota progressiva que incide sobre cada faixa

Até R$ 1.412 - 7,5%

De R$ 1.412,01 a R$ 2.666,68 - 9%

De R$ 2.666,69 a R$ 4.000,03 - 12%

De R$ 4.000,04 a R$ 7.786,02 - 14%

De R$ 7.786,03 a R$ 13.333,48 - 14,5%

De R$ 13.333,49 a R$ 26.666,94 - 16,5%

De R$ 26.666,95 a R$ 52.000,54 - 19%

Acima de R$ 52.000,54 - 22%

Exemplos:

1) Se o trabalhador que ganha R$ 3 mil, ele vai recolher da seguinte forma:

Pagará 7,5% sobre R$ 1.412 — vai recolher R$ 105,90

Pagará mais 9% sobre R$ 1.254,67 — que é a diferença de R$ 2.666,68 para R$ 1.412,01 — com recolhimento de mais R$ 112,92

Pagará mais 12% sobre R$ 333,31 — que é a diferença de R$ 3 mil (salário do servidor) para R$ 2.666,69 — com contribuição de mais R$ 39,99

No total, vai desembolsar o somatório de R$ 258,81 de contribuição.

2) Se o servidor ganha R$ 4.500, ele vai contribuir da seguinte forma:

Pagará 7,5% sobre R$ 1.412 — vai recolher R$ 105,90

Pagará mais 9% sobre R$ 1.254,67 — que é a diferença de R$ 2.666,68 para R$ 1.412,01 — com recolhimento de mais R$ 112,92

Pagará mais 12% sobre R$ 1.333,34 — que é a diferença de R$ 4.000,03 para R$ 2.666,69 — com contribuição de mais R$ 160

Mais 14% sobre R$ 499,96 — que é a diferença de R$ 4.500 (salário do servidor) para R$ 4.000,04 — com recolhimento de mais R$ 69,99

No total, vai desembolsar o somatório de R$ 448,81 de contribuição

3) Se o servidor ganha R$ 7.500, ele vai contribuir da seguinte forma:

Pagará 7,5% sobre R$ 1.412 — vai recolher R$ 105,90

Pagará mais 9% sobre R$ 1.254,67 — que é a diferença de R$ 2.666,68 para R$ 1.412,01 — com recolhimento de mais R$ 112,92

Pagará mais 12% sobre R$ 1.333,34 — que é a diferença de R$ 4.000,03 para R$ 2.666,69 — com contribuição de mais R$ 160

Mais 14% sobre R$ 3.499,96 — que é a diferença de R$ 7.500 (salário do servidor) para R$ 4.000,04 — com recolhimento de mais R$ 489,99

No total, vai desembolsar o somatório de R$ 868,81 de contribuição

4) Se o servidor ganha R$ 12.500, ele vai contribuir da seguinte forma:

Pagará 7,5% sobre R$ 1.412 —vai recolher R$ 105,90

Pagará mais 9% sobre R$ 1.254,67 — que é a diferença de R$ 2.666,68 para R$ 1.412,01 — com recolhimento de mais R$ 112,92

Pagará mais 12% sobre R$ 1.333,34 — que é a diferença de R$ 4.000,03 para R$ 2.666,69 — com contribuição de mais R$ 160

Mais 14% sobre R$ 3.785,98 — que é a diferença de R$ 7.786,02 para R$ 4.000,04 — com recolhimento de mais R$ 530,03

Mais 14,5% sobre R$ 4.713,97 — que é a diferença de R$ 12.500 (salário do servidor) para R$ 7.786,03 — com recolhimento de mais R$ 683,52

No total, vai desembolsar o somatório de R$ 1.592,37 de contribuição.

.