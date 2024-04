A- A+

fortuna Sai lista de bilionários da Forbes; veja os 10 mais ricos do mundo Os super-ricos têm mais dinheiro do que nunca. Sua fortuna combinada chegou a US$ 14,2 trilhões, acima do recorde de 2021 Bernard Arnault segue no topo, seguido de Musk

Saiu a lista anual de bilionários da revista americana Forbes nesta terça-feira (2). Nela o trio Bernard Arnault, Elon Musk e Jeff Bezos ocupam os três primeiros lugares e estão ainda mais ricos.

Aliás, não apenas eles. Os super-ricos têm mais dinheiro do que nunca. Sua fortuna combinada chegou a US$ 14,2 trilhões— US$ 2 trilhões a mais do que há apenas um ano e US$ 1,1 trilhão acima do recorde anterior, em 2021.

Bernard Arnault ocupa o primeiro lugar da lista pelo segundo ano consecutivo. A riqueza do magnata francês de bens de luxo vale aproximadamente US$ 233 bilhões, US$ 22 bilhões a mais do que em 2023, graças a mais um ano recorde para seu conglomerado LVMH, a empresa por trás de marcas como Louis Vuitton, Tiffany e Sephora.

Ele é US$ 38 bilhões mais rico do que o segundo colocado do mundo, Elon Musk, cuja fortuna soma aproximadamente US$ 195 bilhões. Logo atrás dele, em terceiro lugar, está Jeff Bezos, fundador da Amazon, com cera de US$ 194 bilhões.

Para sua lista anual, divulgada hoje, a Forbes usou os preços das ações e as taxas de câmbio de 8 de março de 2024 para o ranking deste ano.

A revista tem também uma lista de bilionários em tempo real, em que a dança das cadeiras é frequente, pois a fortuna dessas pessoas está fortemente vinculada a suas ações, cujo preço oscila muito no mercado.

Na lista de bilionários em tempo real, Musk passou Bezos, e ocupa o segundo lugar. Veja abaixo a lista dos dez mais ricos

Se fossem um país, o grupo teria o 15º maior Produto Interno Bruto (PIB) do planeta, R$ 7,96 trilhões. Ficariam para trás países como Espanha ( R$ 7,16 trilhões), Holanda ( R$ 5,5 trilhões) e Arábia Saudita (R$ 5,4 trilhões).

1. Bernard Arnault



Empresário de produtos de luxo, Bernard Arnault ocupa o primeiro lugar da lista desde fevereiro deste ano. O resultado é consequência do desempenho das ações do seu grupo LVMH.

Foi em 1984 que o empresário francês começou sua trajetória com a moda ao adquirir o grupo Financière Agache, que controlava a marca Christian Dior e a rede de supermercados Le Bon Marché, por US$ 15 milhões. O dinheiro fazia parte da fortuna construída junto do pai, um empresário bem sucedido no ramo da manufatura que havia encontrado sucesso também no ramo imobiliário com a ajuda do filho.

Através de uma série de aquisições estratégicas, Arnault transformou seu inventário na gigante do luxo LVMH, que lhe renderam o apelido de 'lobo em casimira' entre especialistas do setor. Em 2019, o empresário entrou para a lista dos centibilionários (quando detém patrimônios projetados acima dos US$ 100 bilhões).

Ao longo de três décadas, Arnault transformou a LVMH no maior grupo de luxo do mundo e na empresa mais valiosa da França. Suas marcas - 75 delas - são as estrelas do mundo do luxo e incluem Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany e Dom Pérignon Champagne.

2. Elon Musk



O empresário Elon Musk é CEO da empresa de foguetes SpaceX e da plataforma X, antiga Twitter. Ele também está à frente da Tesla, marca de carros elétricos que apresentou uma queda de 29% do desempenho das ações no índice S&P 500 no primeiro trimestre de 2024. Outros investimentos do bilionário de origem sul-africana incluem empresas como a Neuralink.

3. Jeff Bezos



Formado em engenharia elétrica e ciências da computação, o fundador e ex-CEO da Amazon possui uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 991,9 bilhões. Em fevereiro, ele vendeu 12 milhões de ações da Amazon. As vendas resultaram em pouco mais de US$ 2 bilhões — o equivalente a R$ 9,9 bilhões.

4. Mark Zuckerberg



Cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg é CEO do grupo Meta, do qual fazem parte Facebook, Instagram e WhatsApp. Atualmente, ele é dono de 13% das ações da empresa.

Ele e sua mulher, Priscilla Chan, prometeram encaminhar ao longo de suas vidas 99% das suas ações na companhia para projetos que desenvolvam ferramentas para ajudar os seres humanos na cura, gestão e prevenção de doenças.

5. Larry Ellison



Larry Ellison é cofundador da empresa de software Oracle e atualmente é presidente e diretor de tecnologia da companhia. No ano passado, ele chegou a ocupar o terceiro lugar da lista, por conta do aumento das ações da empresa. No entanto, os papéis perderam força nos últimos meses, e ele acabou em quinto lugar na lista.

6. Warren Buffett



Com 93 anos de idade, Warren Buffett é considerado pelo mercado um dos investidores mais bem-sucedidos da história. Ele está à frente do grupo de investimentos Berkshire Hathaway, que possui diferentes marcas como a seguradora Geico e a fabricante de baterias Duracell.

Buffett doou cerca de R$ 258 bilhões da sua fortuna para a Fundação Gates e para as fundações dos seus herdeiros.

7. Bill Gates



Fundador da Microsoft, Bill Gates foi CEO da empresa por 25 anos, tendo também atuado como presidente da companhia. Ele saiu do cargo em 2014 e atuou como conselheiro até 2020. Gates entrou na lista de bilionários da Forbes em 1987 e liderou o ranking das pessoas mais ricas do mundo por 18 anos. Atualmente, ele está no sétimo lugar da lista.

8. Steve Ballmer



Steve Ballmer foi CEO da Microsoft entre 2000 e 2014. Neste ano, Ballmer comprou o time de basquete Los Angeles Clippers — na época, avaliado em R$ 10 bilhões. Atualmente, a equipe tem preço de mercado em cerca de R$ 23,5 bilhões

9 Mukesh Ambani



Mukesh Ambani preside a Reliance Industries, com US$ 110 bilhões em receita em 2023. Ele tem interesses em petroquímica, petróleo e gás, telecomunicações, varejo e serviços financeiros.

10. Larry Page



Cofundador do Google, ele é atualmente membro do conselho da empresa Alphabet, holding da qual o buscador faz parte. Além disso, ele também foi investidor fundador da mineradora de asteroides Planetary Resources e entrou na lista dos 10 mais ricos do mundo após um aumento das ações da Alphabet no primeiro semestre do ano passado.

Veja também

SEGURANÇA Celular Seguro: bloqueio de aparelhos da Vivo segue indisponível três meses após laçamento