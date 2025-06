Saiba as três áreas que não devem ser ocupadas pela Inteligência Artificial, segundo Bill Gates

A- A+

O desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) cresceu exponencialmente nos últimos anos e, especificamente em 2024, seu impacto na comunidade provou ser inovador. Além de um simples texto gerado pelo ChatGPT, esse tipo de inovação veio para ficar e se expandir para todas as áreas de trabalho, como medicina e agricultura, com exceção de três, nas quais Bill Gates previu que os humanos não podem ser substituídos.

Em entrevista a Jimmy Fallon no The Tonight Show Starring, em março deste ano, o fundador da Microsoft falou sobre a profunda transformação pela qual a humanidade está passando, caminhando para uma nova era em que ela não será mais indispensável em muitas áreas. Por isso, ele incentivou todos a se especializarem em três carreiras, em particular aquelas que, em sua opinião, dificilmente serão preenchidas pela IA.





Os humanos não serão substituídos pela IA nestas três profissões:

Biologia

Como Gates explicou, a Inteligência Artificial tem a capacidade de processar grandes volumes de dados e apoiar a tomada de decisões. No entanto, carece de pensamento crítico ou capacidade analítica em contextos da vida real. Sua percepção se baseia em informações comparativas publicadas por pessoas, mas carece de rigor científico e técnico próprio.

Por isso, ele enfatizou: “Os biólogos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento humano e nas descobertas médicas. Mesmo com a ajuda da IA, formular hipóteses e alcançar avanços conceituais continua sendo uma tarefa profundamente humana.”

Simplificando, a descoberta científica requer a mente humana e a intuição. Essa tecnologia não "pensa" criativamente nem se adapta à realidade do mundo. A IA pode sugerir teorias, mas são os cientistas que conduzem os testes, questionam seus métodos e avaliam os riscos.

Programação

Os desenvolvedores de software são essenciais para construir, supervisionar e adaptar os próprios sistemas de IA que estão transformando outros setores. Embora essa tecnologia possa funcionar mais rápido do que um programador júnior, ela pode cometer erros e falhas durante a implementação. Portanto, a análise e a coordenação humana prévias são essenciais.

A IA segue padrões, mas não consegue criar sistemas complexos e escaláveis como os humanos. Ela não consegue entender a experiência do usuário, a visão do produto ou as necessidades do negócio.

"Ela pode apoiar o desenvolvimento de software e a criação de sistemas complexos ou inovadores, mas ainda exigirá conhecimento humano e adaptabilidade", disse o magnata.

Energia

Profissionais de energia são essenciais para atender às "necessidades imprevisíveis de um clima global em mudança". Esta é uma área que não pode ser totalmente controlada pela Inteligência Artificial devido às decisões delicadas envolvidas: desde a gestão de usinas nucleares até redes elétricas e represas.

Pode haver riscos na forma como gerencia o fluxo e a demanda, e falta pensamento crítico em relação às necessidades da população. Embora seja útil para analisar dados, as políticas e decisões devem permanecer em mãos humanas. Em tom de brincadeira, Gates acrescentou que há uma disciplina que a IA provavelmente nunca conseguirá substituir: os esportes.

"Sabe, assim como o beisebol, não vamos querer assistir computadores jogando beisebol", disse ele. "Haverá coisas que guardaremos para nós mesmos."

Embora o futuro seja incerto e muitos empregos possam desaparecer, Gates permaneceu otimista. Ele afirmou que o uso da IA em áreas estratégicas como medicina, educação e agricultura poderia melhorar a qualidade de vida humana. De acordo com sua visão, uma grande parte dos empregos será transformada ou substituída por essa ferramenta inovadora nos próximos dez anos.

