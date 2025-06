A- A+

WhatsApp Saiba como ativar o 'modo Jogos Vorazes' do WhatsApp Logo do serviço de mensagens da Meta pode ser alterado para uma imagem relacionada a essa saga

O modo "Jogos Vorazes" do WhatsApp pode ser ativado em poucos passos e permite que os usuários alterem o logotipo do aplicativo para uma imagem alusiva à saga, estrelada pela atriz Jennifer Lawrence .

Trata-se de um romance distópico escrito por Suzanne Collins, ambientado em um futuro pós-apocalíptico, no qual cada região do país de Panem deve enviar um menino e uma menina com idades entre 12 e 18 anos para competir em um evento televisionado conhecido como "Jogos Vorazes", uma luta até a morte em um ambiente controlado onde apenas um participante pode sobreviver.

A história acompanha Katniss Everdeen, uma jovem do empobrecido Distrito 12, que se voluntaria para salvar sua irmã mais nova e se torna um símbolo da resistência contra a tirania da Capital. O sucesso foi tão grande que chegou às telonas: no próximo ano, Reaping Dawn, um spin-off dentro desse universo, será lançado. É justamente por causa do fanatismo pela saga que muitas pessoas querem adicionar uma imagem alusiva a essa história em suas mensagens do WhatsApp.

De qualquer forma, vale ressaltar que esta não é uma versão oficial do serviço de mensagens, mas sim uma mudança cosmética que não altera a funcionalidade interna da plataforma. Portanto, este "modo" afeta apenas o ícone do aplicativo, que pode ser editado por meio de outro programa chamado Nova Launcher.



Como o próprio nome sugere, este sistema pertence ao gênero conhecido como launchers, que permitem alterar a interface principal do telefone e personalizar vários aspectos, como estilos de fonte, papéis de parede, widgets e logotipos de ícones. Dessa forma, você pode visualizar um layout personalizado dos diferentes aplicativos já baixados no seu dispositivo.

No entanto, para configurar o "modo Jogos Vorazes", os usuários precisam ter uma imagem disponível, encontrada online ou gerada por inteligência artificial. Eles podem então selecioná-la no Nova Launcher para se tornar seu novo ícone personalizado do WhatsApp.

É importante observar que esses são aplicativos de terceiros, portanto, não contam com a garantia da Meta, que gerencia o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Portanto, como mencionado, a única alteração que pode ser feita no WhatsApp a partir do Nova Launcher é no logotipo, seja na cor, no formato ou no tamanho.

Passo a passo de como configurar o “modo Jogos Vorazes” no WhatsApp

Baixe o aplicativo Nova Launcher em seu celular Android.

Abra e defina o aplicativo como padrão no celular, para que você possa modificar a camada de personalização e alterar o design da tela inicial.

Abra seu navegador favorito e pesquise (ou crie com inteligência artificial) uma imagem do ícone do logotipo do WhatsApp com um símbolo alusivo aos Jogos Vorazes. O arquivo deve estar em PNG e transparente.

Volte para a tela inicial do celular e clique no ícone do WhatsApp por cerca de dois segundos. Um menu flutuante aparecerá onde você deve clicar em "Editar".

Clique no logotipo do aplicativo novamente, escolha Aplicativos e, em seguida, Fotos.

Encontre a imagem baixada anteriormente, defina seu tamanho e clique em "Concluído". Isso ativará o "Modo Jogos Vorazes" no WhatsApp.

Se o usuário quiser retornar o logotipo ao seu estado anterior, ele pode voltar à Play Store e desinstalar o Nova Launcher. Após isso, todas as alterações de personalização da interface feitas com este aplicativo desaparecerão.

Como funciona o aplicativo de personalização do WhatsApp

A interface principal de um telefone é o que o usuário vê na tela do dispositivo e, graças a esses inicializadores (launchers), ela pode ser visualmente mais atraente do que a tela padrão do Android. Você não só pode alterar os logotipos, como também pode fazer com que pareçam de outra marca: proprietários de Samsung podem baixar um inicializador da Motorola ou da Apple.

A maioria dos inicializadores é composta por três elementos principais: telas da área de trabalho onde os ícones são usados, widgets, uma barra inferior (o dock) onde você pode destacar os aplicativos que usa diariamente e um quadrado de aplicativos com todos os aplicativos instalados.

Por exemplo, com o Nova Launcher, os usuários podem personalizar o tamanho dos ícones, ocultar aplicativos do inicializador ou escolher diferentes métodos para desativar a tela.

