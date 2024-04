A- A+

TECNOLOGIA Saiba como carregar o celular sem danificar a bateria Dicas como não deixar o aparelho descarregar podem prolongar a vida útil do dispositivo

Os telefones celulares se tornaram indispensáveis no dia a dia, junto a seus acessórios como capas para protegê-los de batidas ou arranhões, fones de ouvido, microfones e carregadores convencionais ou rápidos.

É justamente a esses últimos acessórios que é preciso dar mais atenção, pois a bateria do telefone tende a se deteriorar se não houver um cuidado com ela, o que reduz a vida útil dos dispositivos.

É por isso a importância de comprar produtos originais que sejam compatíveis com a capacidade do celular. Além disso, deve-se prestar atenção à forma como se carrega o aparelho.

Abaixo confira como fazer isso corretamente.

Como carregar um celular corretamente?

Embora possa parecer um ato simples, conectar e desconectar o telefone de uma tomada elétrica, a realidade é que uma série de modificações nesse processo pode aumentar o desempenho da bateria.

A maneira correta de conectar é ligar o carregador à rede elétrica (tomada) primeiro e, em seguida, conectar o cabo ao telefone, evitando assim grandes descargas ou picos de energia que possam afetar o dispositivo.

E, para desconectar, o processo é o inverso: primeiro desconecte o cabo do telefone e, depois, o carregador da tomada. Além disso, não é recomendado que se use o dispositivo enquanto ele estiver carregando, pois isso pode causar superaquecimento.





Recomendações de algumas empresas, como a Huawei, orientam ainda que o carregamento seja feito em locais frescos e secos. O mesmo vale para o interior do carro, pois as altas temperaturas dentro do veículo podem afetar os circuitos elétricos.

Como evitar danos à bateria do celular?

Muitas vezes é comum deixar o dispositivo conectado à tomada durante toda a noite, porém isso não é bom para a bateria. Para evitar esse problema, alguns dispositivos iOS (iPhone) e Android vêm com uma função integrada de limite de carga. Quando atingem 80%, eles suspendem automaticamente o fluxo de corrente e param de receber energia.

Isso porque, quanto à capacidade mínima e máxima, a Movistar aconselha manter a bateria entre 20% e 80% para prolongar a vida útil do aparelho e aproveitar os ciclos de carga. Logo, se o seu dispositivo não têm essa função automática, recomenda-se não deixar o celular na tomada a noite inteira.

Erros comuns ao carregar a bateria de um telefone celular

Não usar um carregador original. As imitações de carregadores podem ajudar em uma emergência, mas o ideal é comprar acessórios originais que garantem um tempo de carregamento ideal;

Carregar o celular no computador. Por vezes, pode ser uma alternativa conveniente, mas isso afeta a capacidade de carga e até mesmo torna o processo mais lento;

Deixar o celular descarregar completamente. Embora possa acontecer muitas vezes, especialmente quando se está fora de casa sem carregador, o ideal é não deixar que a bateria fique abaixo de 20%.

