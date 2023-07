Saiba como concorrer em promoção para ganhar um ano de conta de luz paga

A- A+

A empresa Neoenergia lançou em janeiro a promoção "Neoenergia Paga sua Conta", na qual os consumidores adimplentes têm a chance de ganhar um ano de conta paga. Marta Galindo, uma professora de 36 anos da cidade de Venturosa, em Pernambuco, foi uma das sorteadas e receberá um desconto de até R$ 500 por mês em sua fatura de energia elétrica nos próximos 12 meses.

Marta expressou sua gratidão ao ser contemplada: "Aqui em casa, ajudará bastante. Sabemos como os dias não estão bons economicamente, mas graças a Deus fui contemplada com um ano de desconto na conta de energia. Só tenho o que agradecer". Ela já decidiu que usará o dinheiro economizado para quitar algumas dívidas, especialmente porque seu filho está doente.

No penúltimo sorteio da promoção, além de Marta, três clientes da Bahia e um do Rio Grande do Norte também foram premiados. A campanha "Neoenergia Paga sua Conta" já sorteou 30 clientes até o momento, incluindo nove pernambucanos. O sorteio final será realizado até o dia 25 deste mês, e os consumidores adimplentes residenciais e rurais têm a oportunidade de receber créditos mensais de R$ 500 por um ano. O valor total da premiação individual pode chegar a R$ 6.000, considerando o período de um ano de desconto.

Segundo a empresa, além de beneficiar os consumidores, a promoção procura promover a presença digital da marca. A campanha é realizada na página oficial da Neoenergia no Instagram, e cinco clientes são contemplados a cada mês. O último sorteio ocorrerá entre 14 e 18 de agosto.

A promoção é válida apenas para consumidores que estejam em dia com o pagamento da conta de luz. Para participar, basta seguir a página da Neoenergia no Instagram (@neoenergia_oficial), curtir a postagem sobre a promoção e marcar dois amigos nos comentários. Os sorteios são realizados pela Loteria Federal, da Caixa Econômica Federal. Os resultados são anunciados no site da Neoenergia e no Instagram oficial. Clientes das distribuidoras Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP e MS) e Neoenergia Brasília (DF) podem participar. O regulamento completo está disponível no site da empresa.

