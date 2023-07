Saiba como consultar o saldo do FGTS; lucro começa a ser depositado na conta nesta quinta (27)

A- A+

A Caixa econômica começa a creditar entre hoje e o dia 31 a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de 2022. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, os cotistas do Fundo terão ganho de 7,09%, acima da inflação.



Serão distribuídos R$ 12,7 bilhões entre os cerca de 82 milhões de trabalhadores que tinham conta do FGTS com saldo em 31 de dezembro. O valor será proporcional ao saldo existente naquela data.

Segundo cálculos do governo, para cada R$ 100 de saldo, o trabalhador, que pode ter mais de uma conta vinculada, receberá R$ 2,46. Ao todo, serão beneficiadas 217,675 milhões de contas.

Embora o lucro amplie o rendimento do saldo do FGTS, o trabalhador não pode resgatar esse valor. As possibilidades de saque do FGTS permanecem as mesmas, isto é, não haverá mudanças em relação às regras atuais.

Os saques do Fundo são permitidos em determinadas situações, como demissão por justa causa, financiamento para compra da casa própria, saque-aniversário, aposentadoria ou doenças graves.

A consulta do saldo da conta do Fundo pode ser feita pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Veja como fazer:

Baixe grátis o aplicativo FGTS, para IOS ou Android

Selecione a opção “Cadastre-se” se for seu primeiro acesso

Preencha com o CPF e os demais dados solicitados e crie uma senha

Nesta etapa, será necessário preencher os dados solicitados: CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e cadastre uma senha de acesso, que deve conter apenas números. Para finalizar, clique no botão "não sou um robô".

Em seguida, você vai receber um e-mail para confirmar o cadastro

Após confirmar o cadastro, basta acessar o saldo por meio do aplicativo

Após finalizar o cadastro, abra o aplicativo e informe o CPF e a senha cadastrada. Após o login, aparecerão algumas perguntas adicionais. Basta responder. Por fim, leia e aceite as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar. Em seguida, basta acessar o saldo.

