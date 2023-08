A- A+

Saiba como descobrir se seu CPF está vinculado a um celular pré-pago que não é seu Iniciativa da Anatel com as prestadoras Algar, Claro, Sercomtel, TIM e Vivo permite encontrar chips cadastrados no nome do usuário

Com a internet, ter acesso a dados como CPF e RG de uma pessoa é fácil. Por conta disso, cibercriminosos se aproveitam para ter a linha de celular em nome de outra pessoas, ou até clonar chips de terceiros. Mas é possível saber por meio do seu CPF se existem linhas pré-pagas ativas cadastradas em seu nome.

As prestadoras Algar, Claro, Sercomtel, TIM e Vivo se uniram em uma iniciativa para que seus clientes possam, através do seu CPF, consultar se há alguma linha "estranha" vinculada à prestadora. Nesse caso, de acordo com a Anatel, o usuário pode posteriormente solicitar o cancelamento da linha.

O resultado da consulta é valido apenas para linhas pré-pagas ativas para o CPF consultado, ou seja, linhas pós-pagas não estão incluídas no serviço.

Como fazer a consulta

1. Acesse cadastropre.com.br;

2. Na página inicial, vá em "Consultar";

3. Em seguida digite seu CPF e clique em "Consultar";

4. Caso haja linha pré-paga ativa em alguma Prestadora para o CPF consultado, o resultado trará a relação desta(s) prestadora(s);

5. Caso não exista celular cadastrador com seu CPF irá aparecer a mensagem "Em todo território nacional, o CPF consultado não possui linha pré-paga ativa nas prestadoras participantes";

6. As informações são atualizadas até 30 dias antes do dia da consulta.

Caso encontre alguma irregularidade, o consumidor deve entrar em contato com a prestadora de serviço correspondente e solicitar o cancelamento das linhas pré-pagas habilitadas no CPF.

O contato das prestadoras está disponível também no cadastropre.com.br: basta ir na aba "Contatos Prestadoras". Lá o usuário pode escolher clicar no link da operadora correspondente para registrar a reclamação e pedir cancelamento da linha.





O pedido de cancelamento deverá ser atendido em até 24 horas, caso a solicitação seja executada por meio de atendente, e até 48 horas se solicitada no call center ou portal da prestadora, sem a intervenção humana,

A iniciativa é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que começou com a primeira etapa do projeto em 2019 com atualização cadastral junto aos titulares de linhas pré-pagas ativas de todo o País. Em 2020, houve a disponibilização do Portal de Consulta de Linhas por CPF.

