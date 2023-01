Saiba como é a retirada do prêmio da Mega-Sena da Virada, que este ano sorteia R$ 540 milhões

A- A+

Está chegando a hora do sorteio mais aguardado do ano. Neste sábado, véspera de Ano Novo, a Caixa Econômica Federal realiza o tão esperado sorteio da Mega-Sena da Virada, que teve o prêmio aumentado pela entidade nesta terça-feira para R$ 540 milhões, isolando ainda mais o valor como o mais alto da história do país.

Com a enorme quantia, os cuidados para a retirada do dinheiro junto ao banco devem ser aumentados. Prêmios com valores acima de R$ 1.903,98 só podem ser sacados em agências da instituição. O sortudo deve apresentar um documento de identidade original que contenha o número do CPF da pessoa, além, claro, do recibo de aposta original.

Esse último, segundo a entidade, deve estar legível e em boas condições. Como todo prêmio com valor acima de R$ 10 mil, há um prazo dado pela instituição, de até dois dias a partir da requisição em uma agência, para que o valor seja entregue ao ganhador.

De acordo com o banco, há duas maneiras de requisitar o recebimento do prêmio. O ganhador pode imprimir o comprovante da aposta, que possui um código de barras, gerar o Código de Resgate, que tem validade de 24 horas, e apresentá-los na agência onde pretende fazer o resgate.

Outra opção é dar entrada no resgate pelo aplicativo do banco para smartphones, por meio da geração de um QR Code, com validade de 60 minutos, que também deve ser levado ao local do saque — nesse caso, é necessário certificar-se de que a agência na qual fará o saque tem um leitor desse tipo de código.

A Caixa destaca que “o recebimento do prêmio pode ser efetuado em até 90 dias corridos da data de realização do sorteio”. Caso o prazo seja ultrapassado e a retirada não seja feita, “o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

