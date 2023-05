A- A+

ROUBO VIA PIX Saiba como evitar golpes em contas bancárias e o que fazer em situação de perigo com criminosos Federação dos Bancos e Polícia Civil orientam atitudes que podem prevenir perdas financeiras

A quadrilha do pix, que extorquiu e manteve um casal preso por sete horas após sequestro na BR-101, na altura de Itaboraí, levantou um alerta sobre os casos de extorsão por transferência bancária. As vítimas só foram libertadas após horas de desespero e de perderem um total de R$ 250 mil. O grupo criminoso já havia sido desarticulado pela polícia em 2021, mas voltou a atuar na região. Veja abaixo algumas alternativas sobre o que fazer em casos de golpe, fraude ou um crime.

Celular

A maioria das contas bancárias são acessadas pelos usuários pelos aplicativos de celular. Por isso, a orientação da Polícia Civil é deixar a localização do celular sempre ligada. Escolha um parente ou alguém que seja de confiança para guardar senhas (iCloud para quem tem iPhone e sinalizador para Androids). Ao verificar uma transação bancária suspeita, tire prints, grave vídeos e tente armazenar o máximo de informações, em seguida procure uma delegacia próxima e registre ocorrência.

Banco no aplicativo

Segundo a Febraban, não há limite mínimo para pagamentos ou transferências com o pix. Mas por questões de segurança, para contas de pessoa física há limites máximos pré-definidos de valor para fazer transações: de pessoa física para pessoa física – de dia: igual ao da Transferência Eletrônica Disponível (TED); à noite: R$ 1.000,00; de pessoa física para pessoa jurídica – de dia ou à noite: igual ao da TED.

Você pode ainda cadastrar contas ou usuários específicos com limite diferenciado. Os limites podem ser alterados pelos clientes, na opção "Meus Limites Pix". A redução é imediata, mas o aumento para além desses parâmetros depende de avaliação da instituição. O aumento do limite é efetivado entre 24 e 48 horas após o pedido.

O que fazer em caso de golpe, fraude ou um crime

A primeira coisa a fazer é registre um boletim de ocorrência (BO) na polícia. Depois, registrar também uma reclamação no seu banco informando todos os dados, comprovantes e documentos, inclusive o BO, e solicite a devolução dos valores.

Com o registro do caso, sua instituição deve registrar uma notificação de infração por meio do BC, a instituição do suposto golpista irá bloquear os valores e ambas instituições terão um tempo para avaliar detalhadamente o caso. Após 7 dias, se for comprovado o golpe ou a fraude, o seu dinheiro será devolvido em até 96 horas. Caso não haja saldo suficiente para efetuar a devolução total dos valores, até o prazo máximo de 90 dias da transação original, a instituição de relacionamento do recebedor deve monitorar a conta e, surgindo recursos na conta, deve efetuar devoluções parciais.

Se a situação não for resolvida, procure o Procon de seu estado ou o Poder Judiciário; ou registre uma reclamação junto ao Banco Central.

TEDs

O banco disponibiliza um limite conforme o perfil do cliente. Assim como o pix, o cliente pode alterar o limite de acordo com as suas necessidades.

Empréstimos

O banco oferece o valor é definido conforme o perfil do cliente. O cliente pode reduzir a quantia do limite de empréstimo ou até mesmo não utilizar este serviço. Caso altere o limite, o banco levará até 48h para finalizar a transação.

