Saiba como será notificação que vai substituir 'tela azul da morte' do Windows

A Microsoft anunciou, em um comunicado divulgado nessa quinta-feira (26), que a temida tela azul — que obriga o computador a reiniciar em caso de erro grave do sistema — será modificada no Windows 11.

Após 40 anos, a informação será apresentada de outra forma, agora na cor preta, com uma simples mensagem aos usuários. Além da cor, outra característica marcante da "tela azul da morte" é o rosto triste feito com caracteres, que também deixará de existir.

Segundo a empresa, a modificação ocorrerá ainda neste ano, até o final de setembro, em meio a uma atualização de software do atual sistema operacional para a versão chamada 24H2.



"Seu dispositivo apresentou um problema e precisa ser reiniciado", será a nova mensagem, também sem o QR Code que pode ser escaneado para obter mais detalhes sobre a falha.

A medida é uma das ações para "tornar todos os ambientes digitais afetados por produtos Microsoft mais seguros e resilientes", de acordo com a empresa. No caso da extinção da tela azul, o objetivo é fomentar a capacidade de "manter a produtividade e minimizar interrupções" para reduzir a espera em caso de uma reinicialização repentina.Os esforços fazem parte da busca para diminuir cada vez mais a vulnerabilidade do Windows. Em julho do ano passado, uma pane causada por uma atualização em um software da empresa CrowdStrike fez com que o sistema operacional deixasse de funcionar, gerando um verdadeiro apagão cibernético.A falha causou a interrupção nos sistemas de informática globais, afetando voos, redes de televisão, bolsas de valores e outros serviços ao redor do mundo.