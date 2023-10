A- A+

Feriado Saiba como será o funcionamento do comércio na RMR, nesta segunda-feira (16), Dia do Comerciário Feriado altera funcionamento do comércio

Nesta segunda-feira (16), é celebrado o Dia do Comerciário em todo o Brasil. A data é comemorada sempre na terceira segunda de outubro e altera o funcionamento do comércio.

As lojas do Centro do Recife e de bairros funcionarão de maneira facultativa, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife). Já os shoppings da Região Metropolitana do Recife estarão abertos em horário especial.

A abertura de supermercados também será facultativa, segundo informou a Associação Pernambucana de Supermercados.

Saiba como será o funcionamento do comércio no Dia do Comerciário:

Shoppings

Shopping Recife - 12h às 21h apenas para as atividades de alimentação e lazer.

RioMar Shopping - 12h às 21h, todas as operações.

Shopping Tacaruna - 12h às 21h, todas as operações.

Plaza Shopping - 12h às 21h, todas as operações.

Shopping Patteo Olinda - 12h às 21h, todas as operações.

Paulista North Way Shopping - 12h às 21h, todas as operações.

Camará Shopping - 12h às 21h, todas as operações.

Shopping Guararapes - 12 às 21h, todas as operações.

Shopping Costa Dourada - lojas fechadas. Praça de alimentação funcionará das 12h às 20h.

Shopping Igarassu - 12 às 20h, todas as operações.

Recife Outlet - das 9h às 21h, todas as operações.

Supermercados

Segundo a Associação Pernambucana de Supermercados (APES), é permitida a abertura dos supermercados no Dia do Comerciário. Cabe a cada loja optar ou não pelo funcionamento na data.

