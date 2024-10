A- A+

BRASIL Saiba como solicitar o Auxílio-doença em agências dos Correios A solicitação do auxílio-doença será feita por meio do Atestmed, no Balcão Cidadão, através dos Correios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os Correios expandiram a parceria que possibilita aos segurados solicitarem o benefício por incapacidade temporária através do Atestmed no Balcão Cidadão, disponível em 2,6 mil agências dos Correios em todo o Brasil.

Hoje o serviço é oferecido por 1,6 mil agências do INSS, além do aplicativo da instituição na internet e da Central 135.

A medida foi formalizada, nessa segunda-feira (14), pelos presidentes do INSS e dos Correios, Alessandro Stefanutto e Fabiano Silva dos Santos, respectivamente. Até então, havia apenas um programa piloto, que se restringia a duas capitais do Nordeste: Fortaleza (CE) e Aracaju (SE).

Por que o auxílio-doença pode ser solicitado nos Correios?

A parceria visa a dar mais agilidade às concessões de auxílio-doença com até 180 dias de afastamento. Com o Atestmed, é possível receber o benefício sem passar por perícia médica presencial.

Como solicitar o auxílio-doença pelos Correios?

Os segurados poderão fazer o requerimento do Atestmed diretamente nas agências dos Correios, onde o funcionário vai digitalizar a documentação e inserir diretamente no sistema do INSS.

O usuário poderá, ainda, dar entrada ao pedido pelo telefone 135 e finalizar o processo em uma agência da estatal. Neste caso será dado um prazo de cinco dias para que a pessoa apresente a documentação exigida.

Quanto tempo demora para a solicitação do auxílio-doença ser aprovada?

Alessandro Stefanutto disse que, atualmente, os benefícios estão sendo analisados em até 15 dias. Com ampliação do acordo com os Correios, será mais fácil acessar o serviço.

— Nossos segurados que não têm acesso a internet e encontram dificuldade em fazer o requerimento pelo aplicativo, terão mais essa comodidade: serem atendidos mais próximo de casa — disse o presidente do INSS.

Já o presidente dos Correios ressaltou que a empresa está presente em todas as cidades do Brasil.

— A parceria entre Correios e INSS beneficia milhões de brasileiras e brasileiros e é um exemplo claro de como duas instituições públicas, com histórias e missões complementares, podem trabalhar juntas para promover a cidadania e melhorar a qualidade de vida da população brasileira — afirmou Fabiano Santos.

A solicitação de benefício por incapacidade temporária representa 78,66% dos benefícios concedidos, segundo o governo federal.

De julho de 2023, quando o Atestmed foi reformulado, até setembro de 2024, foram realizados 4.055.181 requerimentos via Atestmed. Desse total, 2.034.867 foram concedidos.

