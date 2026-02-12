Confira funcionamento de shoppings, comércio, bancos e serviços públicos durante o Carnaval na RMR

A- A+

O Carnaval altera o funcionamento de shoppings, comércio e serviços públicos no Recife e na Região Metropolitana.

Durante os dias de folia, os estabelecimentos terão horários especiais ou funcionamentos reduzidos.

A Folha de Pernambuco reuniu as principais informações sobre os horários durante a folia. Confira:



Shoppings



Shopping Recife (Boa Viagem)

Sábado (14): 9h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h

Shopping RioMar (Pina)

Sábado (14): 9h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h

Shopping Tacaruna (Santo Amaro)

Sábado (14): 9h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h

Shopping Plaza (Casa Forte)

Sábado (14): 9h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h

Shopping Boa Vista (Boa Vista)

Sexta (13): 9h às 18h

Sábado (14) e domingo (15): Fechado

Segunda (16) e terça (17): 11h às 19h

Quarta (18): 12h às 21h

Shopping Patteo (Olinda)

Sábado (14): 9h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h



Shopping Guararapes (Jaboatão)

Sábado (14): 9h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h

Paulista North Way Shopping (Paulista)

Sábado (14): 9h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h

Camará Shopping (Camaragibe)

Sábado (14): 10h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h

Shopping Costa Dourada (Cabo)

Sábado (14): 9h às 20h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 22h

Shopping Igarassu (Igarassu)

Sábado (14): 9h às 18h

Domingo (15) a terça (17): 12h às 20h

Quarta (18): 12h às 21h

Recife Outlet (Moreno)

Sábado (14): 9h às 19h

Domingo (15) a terça (17): 9h às 18h

Quarta (18): 9h às 21h

Comércio

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), o comércio do Centro da capital e de bairros terá funcionamento facultativo durante o período de Carnaval.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial ao público no domingo (16) e na segunda-feira (17). Na Quarta-Feira de Cinzas (18), as agências abrirão a partir das 12h.



Recife

Em função dos dias de Momo, alguns serviços públicos ofertados pela Prefeitura do Recife terão horário de funcionamento alterado. A cidade decretou ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do município nos dias 13, 16, 17 e 18 de fevereiro.

Saúde - Quem estiver no Recife contará com dez unidades de saúde, sendo oito da rede municipal e duas da complementar, para atendimentos 24h em diversas especialidades. São elas: as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), o Hospital da Mulher (Curado) e os hospitais pediátricos Helena Moura (Tamarineira) e Maria Lucinda (Parnamirim), o Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos (Curado) e a Fundação Altino Ventura (Boa Vista).



Durante o Carnaval, os três Centros de Vacinação estarão ofertando os imunizantes para Covid-19 e multivacinação Boa Vista, sem necessidade de agendamento: Shopping Boa Vista, aberto das 9h às 18h da sexta-feira (13/2), fechado no sábado (14/2) e no domingo (15/2), e funcionando das 11h às 19h na segunda (16/2) e na terça (17/2) e das 12h às 19h na quarta (18/2); Shopping Recife, aberto das 9h às 19h na sexta (13/2) e no sábado (14/2), e das 12h às 19h do domingo (15/2) até a Quarta-feira de Cinzas (18/2); e Shopping Rio Mar, aberto das 9h às 19h na sexta (13/2) e no sábado (14/2), e das 12h às 19h do domingo (15/2) até a Quarta-feira de Cinzas (18/2).



A Prefeitura do Recife lançou para o Carnaval a Central de Teleatendimento em Saúde. O novo serviço funcionará 24 horas por dia, por meio do Conecta Zap (81-99117-1407). O objetivo é ampliar informação segura, promover acolhimento, realizar triagem inicial de riscos e organizar fluxos de encaminhamento para os pontos de atenção adequados da rede de atenção à saúde.

Também serão dez unidades abertas 24 horas, para atendimento a munícipes do Recife que estejam em intenso sofrimento psíquico e/ou transtorno mental grave e persistente, decorrentes ou não do uso de álcool e outras drogas. São eles: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Luiz Cerqueira (Santos Amaro), José Carlos Souto (Torreão), CPTRA (Tamarineira), Espaço Azul (Casa Amarela), Galdino Loreto (Jardim São Paulo), David Capistrano (Ipsep) e Livremente (Setúbal), a serviços específicos para homens ou mulheres, que são as Unidades de Acolhimento Psicossocial Jandira Masur (Campo Grande), Celeste Aída (Cordeiro) e Antônio Nery (Imbiribeira).



No Carnaval, permanece a oferta da profilaxia PrEP. No sábado do Galo da Madrugada (14/2), a estratégia PrEPara a Prevenção estará disponível na Policlínica Clementino Fraga, das 8h às 15h, com acolhimento e aconselhamento, dispensação da profilaxia PrEP, testagens rápidas para ISTs e oferta de insumos de prevenção.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão durante todo o período carnavalesco para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do Whatsapp (81) 3355-7712. Também haverá plantão para denúncias gerais e de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, pelo 0800 281 1520.



Mercados e feiras - Durante o período carnavalesco, os mercados públicos e feiras livres do Recife terão horário especial de funcionamento. Nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro (quinta a sábado), os equipamentos funcionam das 6h às 18h. Já no domingo (15), na segunda (16) e na terça-feira de Carnaval (17), o atendimento ocorre das 6h às 13h. Na Quarta-feira de Cinzas (18) e na quinta-feira (19), o funcionamento volta ao horário habitual, das 6h às 18h. As praças de alimentação funcionam em horário estendido, permanecendo abertas após as 18h.



Pelo terceiro ano consecutivo, o Mercado da Boa Vista funcionará como polo, com programação cultural gratuita durante o Carnaval. As apresentações acontecem do domingo (15) até a Quarta-feira de Cinzas (18), sempre a partir das 13h30, reunindo nomes como Bia Marinho, Betto do Bandolim, Petrúcio Amorim e Pecinho Amorim, com participação de Maciel Melo, Orquestra de Pau e Corda Evocações, Ava Guimarães, Walmir Chagas - O Véio Mangaba, Kelly Rosa, Grupo Pernambucaneando, Maria Pagodinho, Carlinhos Monte Verde e a Orquestra Rockfônica de Frevo, valorizando o frevo e a música pernambucana ao longo da folia. A programação completa pode ser conferida no App Conecta Recife ou no site carnaval.recife.pe.gov.br.



Assistência Social e Combate à Fome - Durante o período carnavalesco, de 12 a 18 de fevereiro, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome terão funcionamento diferenciado. Os serviços essenciais seguem operando normalmente: os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, com exceção do sábado (14) de Carnaval, quando estarão fechados em razão do desfile do Galo da Madrugada.



O Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS) também mantêm funcionamento regular durante todo o período. A Cozinha Comunitária Gurupé funcionará até a sexta-feira (13), retomando as atividades na Quarta-feira de Cinzas (18). Tanto o Banco de Alimentos do Recife quanto o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN) estarão abertos exclusivamente para dar suporte ao Estacionamento Solidário e aos espaços de proteção e acolhimento.



As unidades Comunidade do Bem e de Afogados dos Centros Arrecifes da Cidadania funcionam até a sexta-feira (13) e retornam na quinta-feira (19). Já a Sala da Política sobre Drogas situada no térreo da Prefeitura, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único, os Centros POP e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados durante o período carnavalesco.



Para garantir direitos e ampliar ainda mais o cuidado com a população durante o Carnaval 2026, a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome também está promovendo um conjunto integrado de ações e espaços físicos voltados a crianças, adolescentes, trabalhadores informais, catadores e foliões. As novidades desse ano incluem o Espaço Infância Segura PETI (Alameda de Serviços, Armazém 14), o Estacionamento Solidário - Banco de Alimentos do Recife e o Pit Stop Fica de Boa (Avenida Alfredo Lisboa, s/n), ampliando as ações de cuidado, prevenção e solidariedade ao longo da folia. Durante os sete dias de Carnaval, cerca de 460 servidores da SAS estarão mobilizados, atuando em equipes de atendimento direto à população, mobilização social, acolhimento institucional e suporte técnico-operacional.



Além desses novos serviços, também estarão disponíveis os tradicionais espaços, como a Casa do Pequeno Folião (Creche Escola do Pilar), a Casa do Catador (Travessa do Amorim, 75), os Espaços de Proteção do PETI (Creche Escola Municipal Ana Rosa Falcão de Carvalho e Centro Municipal de Educação Infantil Sérgio Loreto) e as ações de prevenção de riscos e danos da iniciativa Fica de Boa.



Nesse mesmo período, a Prefeitura do Recife intensifica as ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), com a mobilização de 22 equipes de sensibilização e abordagem social distribuídas em pontos estratégicos do Centro do Recife e no entorno dos principais polos, além dos polos descentralizados e comunitários do Carnaval 2026. Formadas por assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais e educadores sociais, as equipes atuam na orientação da população, identificação de situações de trabalho infantil e sensibilização sobre a garantia de direitos. As denúncias podem ser realizadas pelo Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), ou presencialmente no Espaço Infância Segura - PETI.

Direitos Humanos e Juventude - Durante o Carnaval, entre sexta-feira (13) e quarta-feira (18), o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados. No entanto, recifenses e turistas poderão contar com a Central de Direitos Humanos e Acessibilidade, localizada na Praça do Arsenal, na esquina com a Rua do Observatório, no Bairro do Recife.



No local, haverá uma equipe multidisciplinar composta por agentes de direitos humanos, psicólogos, advogados e assistentes sociais, acolhendo as pessoas que sofrerem qualquer forma de discriminação e preconceito, distribuindo pulseiras de identificação de crianças com o sistema de geolocalização e orientando as pessoas com deficiência sobre os Espaços Acessibilidade.



O projeto Praia Sem Barreiras, iniciativa que oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, não vai funcionar no mesmo período.



Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos a partir da sexta-feira (13). Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante todo período de folia, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na quinta-feira (19), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



Turismo e lazer - Por conta dos focos de folia e das manifestações populares, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer não será montada durante o Carnaval. No entanto, o percurso estará disponível novamente no dia 22 de fevereiro, das 7h às 16h, e nos domingos seguintes. O Corredor Recife de Esporte e Lazer também estará suspenso durante o Carnaval, sendo montado novamente no sábado (21), das 4h às 7h30.



Mulher - A Secretaria da Mulher reforça a política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres e cria a Central da Mulher no Carnaval, iniciativa que amplia e integra, em um único espaço, ações de prevenção, cuidado, orientação e incentivo à economia criativa. A Central passa a funcionar no local onde atualmente opera o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, garantindo mais conforto, acessibilidade e qualificação dos atendimentos durante a folia de momo.



Localizada na Rua do Bom Jesus, 147, a Central funcionará de 12 a 17 de fevereiro, das 16h às 2h. O serviço telefônico gratuito do Clarice Lispector para orientação, o Liga, Mulher (0800 281 0107), além do serviço de atendimento através do WhatsApp (81.99488-6138) vão funcionar 24h. O Centro Clarice Lispector, com sede em Santo Amaro, funcionará 24h durante o carnaval com uma equipe em regime de plantão. O SER Clarice Lispector, localizado em Areias, também vai funcionar das 07h às 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na quinta-feira, 19.



Hospital Veterinário do Recife - O Hospital Veterinário do Recife funcionará em horário normal nesta sexta-feira (13). No período de carnaval, de segunda a quarta, o funcionamento acontecerá em horário especial para urgências e emergências, das 7h às 12h.



Esportes - As 29 Academias Recife funcionarão até às 9h30 da sexta-feira (13), permanecendo fechadas durante o ciclo de carnaval. As atividades serão retomadas na quinta-feira (19), a partir das 5h30.



Rede Compaz - A Rede Compaz e Bibliotecas pela Paz terão funcionamento especial durante o Carnaval. As unidades do Compaz funcionam até a sexta-feira (13), às 18h, com exceção da unidade do Compaz Dom Helder Câmara, que funciona até a quinta-feira (12). As atividades retomam quinta-feira, dia 19 de fevereiro.



Agências de emprego, salas de empreendedorismo e escolas profissionalizantes - A Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional informa que as Salas de Empreendedorismo, Escolas Profissionalizantes e Agência de Emprego do Recife estarão funcionando em horário especial nesta quarta-feira (11), até as 13h, e na quinta e sexta-feira (12 e 13) até às 15h. Todos os serviços voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (19) pós-carnaval.



Ouvidoria - Na semana de Carnaval, 12 a 17, a Ouvidoria-Geral da Prefeitura estará atuando presencialmente em ponto fixo no Armazém 14, no bairro do Recife. Além disso, o órgão estará com o "Projeto Ouvidoria Itinerante", que tem o objetivo de divulgar os canais de atendimento, realizar escuta ativa dos foliões e aplicar pesquisa de satisfação sobre a organização da festa e os serviços públicos oferecidos durante o evento.



As informações coletadas serão acompanhadas e analisadas de forma estratégica, contribuindo para ajustes durante o próprio Carnaval e para a produção de relatórios que servirão de base para o aprimoramento dos serviços públicos e para as ações das secretarias e órgãos diretamente envolvidos na festa.

Procon Recife - De 13 a 18 de fevereiro, o Procon Recife não terá atendimento presencial em sua sede (Rua do Imperador Dom Pedro II, 491, Santo Antônio). Estarão disponíveis os canais digitais para registros de reclamações e denúncias através do site procon.recife.pe.gov.br e email [email protected].



O órgão estará de 10 a 17 de fevereiro nas ruas da capital com o projeto "Procon no Carnaval: Seu direito não é folia", distribuindo abanadores para os foliões e comerciantes com dicas e orientações sobre práticas abusivas nas relações de consumo e realizando a fiscalização dos bares, restaurantes e comércios instalados na cidade.

Procuradoria da Fazenda Municipal - Não haverá expediente de 13 a 18 de fevereiro, período carnavalesco.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios na segunda (16) e terça-feira (17). O expediente será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (18), a partir das 12h.

Na capital pernambucana, a Agência Central do Recife estará aberta na sexta-feira (13) até às 13h, e retomará o atendimento ao público na Quarta-Feira de Cinzas (18), às 12h.



A agência dos Correios em Olinda não terá expediente a partir de quinta-feira (12), voltando a abrir apenas na quinta-feira (19), às 8h.



Na agência Ponte dos Carvalhos não haverá atendimento ao público na sexta-feira (13) e na Quarta-Feira de Cinzas (18), e a unidade vai reabrir na quinta-feira (19), às 8h.



Já as agências Shopping Center Recife e Shopping Rio Mar funcionarão normalmente no Sábado de Zé Pereira (14), e reabrem na quarta-feira (18), às 12h.



Não haverá atendimento ao público nas agências dos Correios em Paulista, Itamaracá e Moreno na quarta-feira (18). As unidades funcionarão normalmente na quinta-feira (19), a partir das 8h.



