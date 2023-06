Saiba o que abre e o que fecha no dia de Corpus Christi em Pernambuco

A- A+

Apesar de não ser considerado um feriado oficial e com ponto facultativo no setor público definido por estados e municípios, o dia de Corpus Christi, na quinta-feira (8), altera o funcionamento de serviços e atividades.

Tradicionalmente, em Pernambuco, o ponto facultativo é transferido para o dia de São João - este ano, como 24 de junho será em um sábado, a mudança foi alterada para a véspera, 23 de junho.

A celebração faz memória do sacramento da Eucaristia, instituído por Jesus Cristo na Quinta-Feira Santa. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, a data terá missa e procissão.

Confira, no roteiro preparado pelo Portal Folha de Pernambuco, como ficam os horários e funcionamento dos principais serviços:

Comércio de rua

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) informa que a data não será feriado municipal e o comércio da capital pernambucana abrirá normalmente.

O período junino é a segunda maior data de vendas do ano, perdendo apenas para o Natal.

Shoppings

Recife: das 9h às 22h

RioMar: das 9h às 22h

Boa Vista: das 10h às 22h

Plaza: das 9h às 22h

Guararapes: das 9h às 22h

Patteo: das 9h às 22h

Paulista North Way: das 9h às 22h

ETC: das 9h às 21h

Camará: das 10h às 22h

Costa Dourada: das 10h às 22h

Recife Outlet: das 9h às 21h



Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios na quinta-feira. Na sexta-feira (9), o funcionamento ocorrerá normalmente. No dia 10, estarão abertas as unidades que realizam atendimento aos sábados.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não irão funcionar para atendimento presencial nesta quinta-feira.

Repartições públicas

Pernambuco - O Governo de Pernambuco transferiu o ponto facultativo da data para a véspera de São João, dia 23 de junho, uma sexta-feira.

Escolas particulares

Em convenção coletiva, as escolas particulares definiram Corpus Christi como feriado.

