Saiba onde trocar material reciclável por desconto na conta de energia até esta quinta-feira (30)

A Neoenergia Pernambuco vai estar em oito comunidades e 12 pontos fixos espalhados pela Região Metropolitana até esta quinta-feira (30) com a finalidade de conceder descontos na conta de energia elétrica em troca de materiais recicláveis.

Por meio do Projeto Vale Luz, os clientes da distribuidora poderão descartar papel, papelão, plásticos, metal, alumínio, vidro, óleo vegetal e eletrônicos (ver lista completa abaixo), contribuir com o meio ambiente, e ainda receber o benefício na fatura.

Para participar do Vale Luz, os clientes precisam apenas juntar os resíduos e entregar em um dos pontos. No momento da entrega, é necessário apresentar documento com foto e a fatura de energia elétrica. O desconto é concedido automaticamente.

“A participação é muito simples e a entrega é feita rapidamente. Hoje, temos várias famílias que não pagam mais conta de energia há muitos meses apenas com a participação no projeto. O Vale Luz impacta três pilares muito importantes para a nossa sociedade, que são o econômico, pois reduz a conta de energia, o ambiental, com a reciclagem dos resíduos, e o de eficiência energética, pois a indústria utiliza a energia de forma mais eficiente. Na latinha de alumínio, por exemplo, a economia de energia é de 95%. Isso é um ganho muito grande”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

Apenas nos primeiros nove meses deste ano, o Projeto Vale Luz, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel, já concedeu mais R$ 406 mil em descontos na conta de energia.

Esse valor foi concedido após o recolhimento de mais de 650 mil quilos de materiais recicláveis. Os números já superam todo o ano de 2022, o que demonstra o aumento da participação dos consumidores e a tendência de crescimento para os próximos meses.

Com a finalidade de potencializar ainda mais esses números, a distribuidora tem instalado máquinas Retorna Machine em locais estratégicos de Pernambuco. Já existem equipamentos nos shoppings Boa Vista, Camará, Patteo e Shopping Recife, nas lojas da Ferreira Costa na Tamarineira e na Imbiribeira, além da Casa Zero e no empresarial Novo Mundo, no Paiva.

Elas podem ser utilizadas por qualquer cliente da Neoenergia que deseje entregar latinhas de alumínio e garrafas PET em troca de descontos na fatura de energia. Outra opção é depositar o resíduo e escolher uma das instituições beneficentes listadas no próprio equipamento para fazer a doação do desconto na conta de luz correspondente.

CONFIRA OS MATERIAIS ACEITOS PELO PROJETO:

• PAPEL E PAPELÃO: jornais, revistas, cadernos e caixas.

• PLÁSTICOS: PET (embalagens de detergente, garrafas PET e sacolas)

• METAL: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e Ferro

• VIDRO: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados)

• ÓLEO VEGETAL: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona

• ELETRÔNICOS: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora

LOCAIS FIXOS

• POSTO ARRECIFE - Avenida Presidente Dutra, 451, Imbiribeira/Recife (segunda a sábado – 7h às 19h)

• CONTAINER JAQUEIRA - Praça Souto filho, s/n, Jaqueira/Recife (terça a domingo – 7h às 19h)

• HIPER CORDEIRO LIMOEIRO - PE 50/Limoeiro. Ponto de Referência: Hiper Cordeiro Juá. (segunda a sexta - 8h às 17h

• LOJA NEOENERGIA MADALENA - Rua Carlos Gomes, 50 – Madalena/Recife (segunda a sexta – 7h30 às 15h30)

• CASA ZERO - Rua Bom Jesus, 227 – Centro/Recife (segunda a sexta – 9h30 às 17h30)

• FERREIRA COSTA IMBIRIBEIRA - Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Imbiribeira/Recife (de acordo com o horário da loja)

• FERREIRA COSTA TAMARINEIRA - Rua Cônego Barata, 275 – Tamarineira/Recife (de acordo com o horário da loja)

• SHOPPING BOA VISTA - Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista/Recife (de acordo com o horário do shopping)

• SHOPPING RECIFE - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem/Recife (de acordo com o horário do shopping)

• SHOPPING PATTEO - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada/Olinda (de acordo com o horário do shopping)

• SHOPPING CAMARA - Rua Manoel Honorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica/Camaragibe (de acordo com o horário do shopping)

• NOVO MUNDO - PE-024, Rota dos Coqueiros, 4165 – Paiva/Cabo de Santo Agostinho (de acordo com o horário do empresarial)

LOCAIS ITINERANTES

• TERÇA-FEIRA (28) 9h30 ÀS 14h - IBURA DE BAIXO - Rua Engenho Bulhões, S/N, na frente da nova praça

• TERÇA-FEIRA (28) 9h30 ÀS 14h - VILA TAMANDARÉ - Rua Dr. Gilardi Rodrigues dos Santos, n° 44, na frente da Associação Comunitária da Vila Tamandaré

• QUARTA-FEIRA (29) 9h30 às 14h - BOLA NA REDE - Av. Padre Mosca de Carvalho, S/N, ao lado do mercadinho Preço Mínimo

• QUARTA-FEIRA (29) 9h30 às 14h - BOMBA DO HEMETÉRIO - Rua Bomba do Heméterio, S/N, próximo a escola Mardonio

• QUARTA-FEIRA (29) 9h30 às 14h - PARATIBE - Av. Lindolfo Color, n° 70, no Sindikombi

• QUINTA-FEIRA (30) 15h às 16h - ILHA DE DEUS - Associação Remo, na frente da Praça Ilha de Deus

• QUINTA-FEIRA (30) 9h30 às 14h - LOJA NEOENERGIA CAMARAGIBE - Av. Doutor Belmino Correia, n° 747, no Centro

• QUINTA-FEIRA (30) 9h30 às 14h - UR 7 VÁRZEA - Rua Vale do Siriji, S/N, na Paróquia São Francisco de Assis

