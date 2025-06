A- A+

CARGUEIRO Saiba quais empresas tiveram três mil carros abandonados em navio que pegou fogo no Oceano Pacífico Tripulação foi evacuada com segurança após incêndio próximo ao Alasca

Um navio cargueiro abandonado no meio do Oceano Pacífico após pegar fogo nessa terça-feira (3) transportava veículos de diversas montadoras chinesas, segundo fontes familiarizadas com o assunto. O Morning Midas levava cerca de 3 mil carros de diferentes fabricantes — entre eles, Chery Automobile Co. e Great Wall Motor Co. — com destino ao México.



Ainda não está claro qual marca teve o veículo elétrico responsável pelo início do incêndio, de acordo com as fontes, que pediram anonimato por se tratar de informações preliminares.

O navio havia partido da cidade de Yantai, no leste da China, onde fica uma fábrica da joint venture entre a SAIC Motor Corp. e a GM, que produz o modelo Buick Envision. A mídia local informou que a empresa responsável pelo fretamento da embarcação seria a Anji Logistics, subsidiária da SAIC.

De acordo com a Zodiac Maritime, empresa gestora do navio, a fumaça começou a ser vista em um dos conveses na terça-feira. A carga incluía cerca de 800 veículos elétricos. A tripulação tentou conter as chamas, mas o fogo saiu de controle. Equipes de resgate e combate ao incêndio foram mobilizadas.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que o incêndio aconteceu a cerca de 300 milhas (aproximadamente 480 km) ao sul da Ilha de Adak, no Alasca. Os 22 tripulantes foram evacuados com segurança e transferidos para um navio mercante próximo.

Segundo uma das fontes, a Great Wall Motor tinha cerca de 140 veículos a bordo, mas nenhum deles era elétrico e tampouco estavam localizados no convés onde o fogo começou.

A Chery preferiu não comentar o caso. A Great Wall Motor não respondeu imediatamente aos pedidos de entrevista. Ligações e e-mails enviados à Anji Logistics também não foram atendidos.

