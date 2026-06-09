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TECNOLOGIA Saiba quais foram as três coisas mais legais que a Apple mostrou no lançamento do novo iOS Confira o que mais chamou a atenção o grande evento da empresa na Califórnia que apresentou o novo sistema operacional do IPhone

A Apple apresentou nessa segunda-feira (8) o iOS 27, novo sistema operacional do iPhone, no WWDC 26, principal evento de desenvolvedores da companhia no ano.

O Globo foi até o Apple Park, em Cupertino, na Califórnia (EUA), para conferir de perto as novidades. Reunimos as três coisas mais legais que foram apresentadas por lá. Veja o vídeo abaixo:

Siri AI

É importante dizer: esse foi um evento de correção de rota. Nos últimos dois anos, a Apple vem patinando em sua estratégia de inteligência artificia (IA). Em 2024, a companhia lançou a Apple Intelligence, mas ela fracassou. Então, a Apple precisou começar tudo de novo.

No WWDC, a companhia mostrou a versão inteligente da Siri, que ganhou novo nome: Siri AI. Ela usa modelos da Apple e do Google para entender o que está no seu telefone, e também na web, para servir melhor como um assistente.

Em tese, a Siri agora será capaz de dar respostas mais longas, como se fosse um chatbot de IA, indo além de respostas curtas e simples que ficaram associadas com a versão anterior. É o que deveria ter sido 2 anos atrás. Uma Siri que entende o seu mundo digital para ter servir melhor — é uma ideia que o Google vem experimentando no Android. Vamos ver se funciona no iPhone.

Houve dois pequenos detalhes que agradaram. Primeiro, a Siri ganhou app próprio, indo além da voz. Ela também passou a exibir informações e na Ilha Dinâmica, no topo da tela.

IA para todos

Não é só Siri: a Apple infestou seus outros apps e sistemas com pequenos recursos de IA que são muito legais, atraentes para o usuário. Por exemplo, no Safari para Mac, é possível pedir extensões usando linguagem natural. O tal do "vibe coding" chegou para o navegador da companhia.

No app de fotos do iPhone, o recurso que remove objetos melhorou já que era muito ruim. Surgiu também uma função permite o ajuste da perspectiva e do enquadramento após a foto ter sido tirada.



Novos controles parentais

A Apple mostrou um pacote de recursos para que pais tenham maior controle sobre a vida digital dos filhos. Em tempos de ECA digital, a novidade é muito bem-vinda.

A companhia mostrou o "Ask to browse", que exigirá permissão dos pais para que menores acessem websites específicos. Um outro recurso, aumenta também o controle de comunicações por terceiros.

Outra configuração, permite os pais controlarem o tempo que menores gastam em diferentes categorias, como games, redes sociais e entretenimento. Há também um recurso que permite aos pais agendarem quais e quandos apps no iPhone serão liberados. Por exemplo, jogos poderão ser liberados apenas nos finais de semana.

Bônus

Diferente do que ocorre todos os anos, nenhum modelo antigo deixará de receber a atualização. Isso significa que um dos aparelhos favoritos dos brasileiros está a salvo: o iPhone 11.

Ele foi um dos principais aparelhos da companhia no Brasil. Durante três anos seguidos (2023 a 2025) figurou na lista de aparelhos mais vendidos da Trocafone, plataforma de comercialização de celulares usados, uma indicação da sua popularidade e valor de revenda prolongado.

Assim, uma grande baixa do brasileiro permanece — e oito anos de atualizações é uma marca bastante expressiva para o aparelho.

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