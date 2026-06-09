Saiba quais foram as três coisas mais legais que a Apple mostrou no lançamento do novo iOS
Confira o que mais chamou a atenção o grande evento da empresa na Califórnia que apresentou o novo sistema operacional do IPhone
A Apple apresentou nessa segunda-feira (8) o iOS 27, novo sistema operacional do iPhone, no WWDC 26, principal evento de desenvolvedores da companhia no ano.
O Globo foi até o Apple Park, em Cupertino, na Califórnia (EUA), para conferir de perto as novidades. Reunimos as três coisas mais legais que foram apresentadas por lá. Veja o vídeo abaixo:
Siri AI
É importante dizer: esse foi um evento de correção de rota. Nos últimos dois anos, a Apple vem patinando em sua estratégia de inteligência artificia (IA). Em 2024, a companhia lançou a Apple Intelligence, mas ela fracassou. Então, a Apple precisou começar tudo de novo.
No WWDC, a companhia mostrou a versão inteligente da Siri, que ganhou novo nome: Siri AI. Ela usa modelos da Apple e do Google para entender o que está no seu telefone, e também na web, para servir melhor como um assistente.
Em tese, a Siri agora será capaz de dar respostas mais longas, como se fosse um chatbot de IA, indo além de respostas curtas e simples que ficaram associadas com a versão anterior. É o que deveria ter sido 2 anos atrás. Uma Siri que entende o seu mundo digital para ter servir melhor — é uma ideia que o Google vem experimentando no Android. Vamos ver se funciona no iPhone.
Houve dois pequenos detalhes que agradaram. Primeiro, a Siri ganhou app próprio, indo além da voz. Ela também passou a exibir informações e na Ilha Dinâmica, no topo da tela.
IA para todos
Não é só Siri: a Apple infestou seus outros apps e sistemas com pequenos recursos de IA que são muito legais, atraentes para o usuário. Por exemplo, no Safari para Mac, é possível pedir extensões usando linguagem natural. O tal do "vibe coding" chegou para o navegador da companhia.
No app de fotos do iPhone, o recurso que remove objetos melhorou já que era muito ruim. Surgiu também uma função permite o ajuste da perspectiva e do enquadramento após a foto ter sido tirada.
Novos controles parentais
A Apple mostrou um pacote de recursos para que pais tenham maior controle sobre a vida digital dos filhos. Em tempos de ECA digital, a novidade é muito bem-vinda.
A companhia mostrou o "Ask to browse", que exigirá permissão dos pais para que menores acessem websites específicos. Um outro recurso, aumenta também o controle de comunicações por terceiros.
Outra configuração, permite os pais controlarem o tempo que menores gastam em diferentes categorias, como games, redes sociais e entretenimento. Há também um recurso que permite aos pais agendarem quais e quandos apps no iPhone serão liberados. Por exemplo, jogos poderão ser liberados apenas nos finais de semana.
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Bônus
Diferente do que ocorre todos os anos, nenhum modelo antigo deixará de receber a atualização. Isso significa que um dos aparelhos favoritos dos brasileiros está a salvo: o iPhone 11.
Ele foi um dos principais aparelhos da companhia no Brasil. Durante três anos seguidos (2023 a 2025) figurou na lista de aparelhos mais vendidos da Trocafone, plataforma de comercialização de celulares usados, uma indicação da sua popularidade e valor de revenda prolongado.
Assim, uma grande baixa do brasileiro permanece — e oito anos de atualizações é uma marca bastante expressiva para o aparelho.