Saiba qual é o novo teto do INSS em 2023

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 5,93%, divulgado nesta terça-feira (10) pelo IBGE vai corrigir o teto dos benefícios pagos pelo INSS. Em portaria, publicada nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU), assinada pelos ministros Carlos Lupi (Previdência Social) e Fernando Haddad (Fazenda) , o valor máximo de pagamento aos beneficiários da Previdência , que hoje é de R$ 7.087,22, foi atualizado para R$ 7.507,49 (aumento de R$ 420) a partir do dia 1º de janeiro deste ano.

O reajuste também tem impacto nas alíquotas de pagamento ao INSS. Isto porque, desde a Reforma da Previdência os percentuais são progressivos, ou seja, crescem de acordo com a faixa salarial. O desconto varia entre 7,5% e 19%.

Para domésticas, vale o mesmo que os demais trabalhadores, a alíquota é proporcional ao valor do salário. Para quem ganha o piso nacional, a alíquota é de 7,5%. Lembrando que, desde a reforma da Previdência, as alíquotas de contribuição ao INSS são progressivas. A sistemática é a mesma do Imposto de Renda.

O desconto é por faixas de renda. Por exemplo: no caso de uma doméstica que ganhe acima do salário mínimo, o recolhimento é de 7,5% sobre R$ 1.302; 9% sobre a diferença que vai até R$ 2.571,29; e 12% para a parcela do salário acima disso.

Saiba qual o desconto de acordo com a faixa salarial

até 1.302,00: 7,5%

de 1.302,01 até 2.571,29: 9%

de 2.571,30 até 3.856,94: 12%

de 3.856,95 até 7.507,49: 14%

de 7.507,50 até 12.856,50: 14,5%

de 12.856,51 até 25.712,99: 16,5%

de 25.713,00 até 50.140,33: 19%

Confira os novos tetos de benefícios de INSS

Os reajustes determinados hoje pela portaria do governo federal, além de determinar o valor máximo para aposentadoria pelo INSS, estabelece novos tetos para outros benefícios concedidos pela Previdência.

Salário-família

A variação da inflação em 2022 servirá também para corrigir o salário-família (pago ao trabalhador com filhos de até 14 anos). O benefício — hoje destinado aos que ganham até R$ 1.655,98 — é de R$ 56,47 por filho. Este valor subirá para R$ 59,82 (agora para quem ganha até R$ 1.754,18).

"O direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados", explica a portaria.

Além disso, a cota do salário-família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão do empregado.

Auxílio-reclusão

O auxílio-reclusão é devido aos contribuintes do INSS — de baixa renda — que são recolhidos à prisão em regime fechado. O pagamento é feito aos dependentes, desde que, no mês da prisão, o trabalhador tivesse renda mensal de até R$ 1.754,18 (independentemente da quantidade de contratos e das atividades exercidas).

Neste caso, os dependentes vão receber o valor único de R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro de 2023. Esse valor é pago quando o responsável tem contribuições recentes ao INSS.

Benefícios equivalentes ao salário mínimo

A Portaria Interministerial 26 considerou um salário mínimo de R$ 1.302, conforme medida provisória editada ainda no governo Bolsonaro.

Apesar de o Orçamento de 2023 aprovado pelo Congresso Nacional estabelecer o montante de R$ 1.320 para o piso nacional a partir de 1º de janeiro deste ano, esse valor maior ainda não foi oficializado pelo governo Lula.

Portanto, segundo a portaria, os benefícios de pensão especial aos dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de Caruaru no Estado de Pernambuco; amparo social ao idoso acima de 65 anos carentes e à pessoa com deficiência de baixa renda (BPC/Loas); e renda mensal vitalícia serão de R$ 1.302.

Os valores pagos a vítimas da síndrome da talidomida variam de acordo com cada caso. Mas essa pensão especial também não poderá ser inferior a R$ 1.302.

Benefícios acima do piso nacional

O valor da pensão especial concedida às pessoas atingidas pela hanseníase — e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia — passa a ser de R$ 1.940,33.

O benefício devido aos seringueiros e seus de pendentes, concedido com base na Lei 7.986, de 28 de dezembro de 1989, terá valor igual a R$ 2.604.

Reabilitação profissional

O valor da diária paga ao segurado ou ao dependente pelo deslocamento, por determinação do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou a processo de reabilitação profissional em outra localidade, passa a ser R$ 125,45.

Teto das indenizações dos Juizados Especiais Federais

O valor máximo das indenizações judiciais, em caso de decisões dos Juizados Especiais Federais contra o INSS em favor dos segurados, fica limitado em R$ 78.120.

