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LOTERIA Saiba qual é o valor da Quina de São João e como apostar no concurso temático da Caixa O prêmio estimado é de R$ 250 milhões e cada aposta simples da Quina custa R$ 3

Depois da Mega-Sena comemorativa de 30 anos, a Caixa Econômica promove a tradicional Quina de São João, que já pode ter suas apostas feitas pelo Brasil. O prêmio estimado é de R$ 250 milhões e o concurso está marcado para o dia 28 de junho. Cada aposta simples da Quina custa R$ 3.

As apostas podem ser realizadas nas loterias, pelo ou no site Loterias CAIXA. O apostador marca de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante ou escolher a opção "Surpresinha", para deixar para o sistema decidir os números. Se marcar 15 dezenas, o apostador terá que pagar R$ 9.009.

Veja abaixo os valores de cada aposta:

5 dezenas - R$ 3

6 dezenas - R$ 18

7 dezenas - R$ 63

8 dezenas - R$ 168

9 dezenas - R$ 378

10 dezenas - R$ 756

11 dezenas - R$ 1.386

12 dezenas - R$ 2.376

13 dezenas - R$ 3.861

14 dezenas - R$ 6.006

15 dezenas - R$ 9.009

Em 28 de junho, um domingo, o sorteio acontecerá no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo Portal G1, página Loterias CAIXA no facebook e no canal da CAIXA no YouTube. O horário ainda será divulgado.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 1,5 milhão de rendimento no primeiro mês. Assim como em todos os concursos especiais das Loterias CAIXA, a Quina de São João não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (quatro números) e assim por diante.





Apostas em grupo para a Quina de São João

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. E cada cota não pode ser inferior a R$ 4.

Os apostadores da Quina podem preencher o campo próprio para bolão no volante em lotéricas, apostar pelo aplicativo ou pelo site. Uma das alternativades da modalidade é comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

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