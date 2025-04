Saiba qual eletrodoméstico mais consome energia elétrica mesmo estando desligado

A- A+

Embora possa parecer inofensiva quando a tela está preta, a TV pode ser um dos eletrodomésticos que mais consomem energia, mesmo quando não está em uso. Isso acontece por um motivo simples, mas pouco conhecido: muitos modelos atuais permanecem em modo stand by, função que permite ligá-los rapidamente com o controle remoto, mas que envolve um consumo constante de energia elétrica.

Por que a TV continua consumindo energia?

O modo de espera mantém alguns componentes internos da TV ativos, como o receptor do controle remoto e certos circuitos eletrônicos. Embora o consumo possa parecer mínimo — varia de 1 a 5 watts dependendo do modelo —, quando conectado 24 horas por dia, sete dias por semana, esse consumo constante pode representar até 10% do consumo total de eletricidade de uma casa, principalmente se mais de um aparelho estiver conectado nessas condições.





Esse fenômeno não se limita apenas à televisão. Outros dispositivos como micro-ondas com relógios digitais, decodificadores, consoles de videogame e até mesmo carregadores de celular conectados quando não estão em uso também contribuem para o chamado consumo fantasma.

Quais são os riscos de deixar a TV conectada?

Além do consumo desnecessário de energia, deixar a TV conectada o tempo todo pode representar certos riscos elétricos, especialmente durante tempestades ou quedas de energia. Picos de energia que ocorrem quando a energia é restaurada podem danificar os circuitos internos do dispositivo, diminuir sua vida útil ou até mesmo torná-lo inútil.

Se você usar um serviço de TV via antena, isso também pode representar um risco para sua TV durante uma tempestade. Desligá-lo não é suficiente, pois um choque elétrico pode danificá-lo mesmo que ele esteja desligado. Portanto, durante tempestades severas, é recomendável desconectar tanto o fornecimento de energia quanto qualquer conexão com a rede. Este hábito simples pode evitar danos sérios e irreparáveis aos seus eletrodomésticos.

O que pode ser feito para evitar consumos desnecessários e proteger o equipamento?

Para evitar o consumo desnecessário de energia e proteger sua TV, é melhor desconectá-la completamente quando não estiver em uso, especialmente se você for ficar fora de casa por vários dias. Isso elimina o desperdício de energia no modo de espera e reduz o risco de danos por flutuações de energia.

Uma opção prática é usar filtro de tomadas com interruptores. Dessa forma, você pode desligar vários dispositivos ao mesmo tempo, cortando o fornecimento de energia sem precisar desconectar cada um deles.

Protetores contra tensão também podem ser instalados. Esses dispositivos são colocados entre a tomada e a TV e cortam o fornecimento de energia elétrica caso ocorram picos de tensão que possam danificar o equipamento.

Por fim, ao adquirir uma televisão nova, é aconselhável escolher modelos com baixo consumo de energia, tanto quando ligada quanto em modo de espera. Isso ajuda a economizar energia e reduzir os custos de eletricidade.

