PERSONALIDADES Saiba quem é a presidente do BB que foi eleita uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo A frente da cantora Beyoncé e da jornalista Oprah Winfrey, Tarciana Medeiros ocupa a 24º posição da lista da Forbes

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi eleita uma das mulheres mais poderosas do mundo segundo a Forbes dos Estados Unidos. Divulgada nesta quarta-feira (6), Medeiros está ao lado de nomes como o de Kamala Harris, a vice-presidente dos EUA, — que ocupa o 3º lugar — e da cantora Taylor Swift — na quinta posição. Única brasileira no ranking, ela ocupa a 24ª posição, à frente da jornalista Oprah Winfrey e da cantora Beyoncé.

A paraibana Tarciana Paula Gomes Medeiros é o nome a frente do Banco do Brasil. Sua indicação a presidência do banco representou mais que uma ascensão meteórica na carreira — ela pulou o cargo de diretoria e vice-presidente — mas teve um significado ainda maior na causa das mulheres em um banco dominado por homens até então.

Antes de se tornar presidente do BB era executiva a Diretoria de Clientes da instituição financeira, onde construiu uma carreira de 22 anos. É nordestina, negra e defensora das causas LBGT. Aos 44 anos, se tornou a primeira mulher a presidir o banco em dois séculos de história da instituição.

