negócios Saiba quem é herdeiro da Nike que recusou cargo de CEO da marca para viver o próprio sonho Após recusa do único filho, Phil Knight nomeou Mark Parker para ocupar o cargo da multinacional americana

A Nike é uma das empresas mais conhecidas do planeta, com patrimônio e valor de mercado bilionários. Assim, pode ser difícil acreditar que alguém seria capaz de rejeitar o trono desse império. Mas, foi exatamente o que aconteceu com o designer e ilustrador Travis Knight, único herdeiro da empresa americana.

Essa não é a primeira vez que um filho da família Knight rejeita o legado do seu antecessor. Phil Knight já havia realizado isso, quando ao invés de seguir seu pai, William Knight, na carreira do direito, decidiu criar a Nike.

Quando se tornou pai, Phil acabou vivendo o outro lado da história. Ainda no ensino médio, seu filho informou que não pretendia seguir os caminhos dele e trabalhar no império Nike, pois pretendia atuar na sua área de vocação. Segundo Travis, um conselho que recebeu do próprio Phil, quando ainda era criança.





Quem é o herdeiro da Nike?

Nascido em Oregon, Travis Knight é um designer e ilustrador mundialmente reconhecido. Ao longo de sua trajetória, ele se tornou uma referência no cenário da animação. Na lista de produções encontram-se sucessos como Kubo e as Cordas Mágicas, ParaNorman e Link Perdido. No entanto, o seu principal trabalho foi o filme Coraline e o Mundo Secreto, onde foi responsável por um dos departamentos de animação.

Essa produção recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Também foi sucesso de bilheteria, arrecadando quase R$ 620 milhões.

Além do trabalho no audiovisual, Travis Knight também é conhecido pelas artes desenvolvidas para diferentes artistas da música, como a icônica banda Metallica, consagrada na cena do Rock mundial.

