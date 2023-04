Saiba quem é o mais novo integrante do clube dos bilionários, segundo revista Forbes

A- A+

Mister bilhão: a partir de hoje Toto Wolff também pode ser chamado assim. O chefe da equipe Mercedes foi incluído na lista de homens que alcançaram uma fortuna pessoal de um bilhão de dólares. Isso foi certificado pela conceituada revista americana Forbes.

O chefe da Mercedes é um dos 12 novos nomes incluídos na lista "Bilionários Mundiais de 2023", divulgada anualmente pela revista Forbes, especializada em negócios. Além do dirigente austríaco, o jogador de golfe Tiger Woods e o astro da NBA, LeBron James, também são alguns esportistas que estrearam no seleto grupo.

De acordo com a publicação norte-americana, Wolff acumulou um patrimônio líquido de exato US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) este ano. O patrimônio líquido de Wolff supera até mesmo o de Lewis Hamilton. De acordo com a lista do periódico britânico Sunday Times, o heptacampeão possui atualmente um montante de ‘apenas’ £ 300 milhões (R$ 1,8 bilhão).

A partir de hoje, Toto está classificado em 2.569º lugar entre os homens mais ricos do mundo. Com Wolff, LeBron James e Tiger Woods também se juntaram ao clube dos bilionários.

Wolff é austríaco, nascido em 1972, e chefe de equipe e CEO da equipe de Fórmula-1 Mercedes-AMG Petronas , da qual possui 33% das ações.

Wolff se encontra em uma posição única quando se trata dos chefes das dez equipes do grid da Fórmula-1. Isso porque, em vez de apenas ser nomeado para supervisionar as operações da equipe, Wolff faz isso ao mesmo tempo em que é proprietário de um terço da Mercedes, ao lado da Daimler e INEOS, controladora da Mercedes-Benz.

E antes da Mercedes, Wolff tinha ações da equipe Williams. Em janeiro de 2013, Toto deixou o time de Grove para se tornar um dos diretores executivos da base em Brackley. O fim do vínculo com a Williams foi oficializado três anos depois, quando Wolff optou por vender todas as suas ações.

Com Wolff, a Mercedes fez com que a equipe se inscrevesse nos livros de história da Fórmula-1, tendo conquistado oito títulos consecutivos de construtores entre 2014-2021, a mais longa sequência já vista na história da categoria. Nesse mesmo período, a Mercedes também conquistou sete títulos de pilotos.

Wolff começou como banqueiro e depois passou a investir fundando empresas de capital de risco. Em 2009.

Em 2020, o chefe da Mercedes adquiriu 1% da Aston Martin na F1, equipe que é cliente da Mercedes na categoria. Este ano, logo após o pódio de Fernando Alonso na abertura da temporada, no Bahrein, as ações da equipe de Silverstone subiram 15%.

A Forbes ainda aponta a Netflix como um dos fatores que ajudaram a alavancar a fortuna de Toto. Segundo a matéria, a série documental Drive to Survive “transformou Wolff em uma celebridade bilionária, com efeito sobre o valor das equipes da F1”.

