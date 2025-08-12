A- A+

BRASIL Saiba quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em operação do MP de São Paulo De origem humilde, ele fundou rede de farmácias que aposta em oferecer medicamentos por preços baixos

Conhecido por ser o garoto propaganda da empresa que fundou, a Ultrafarma, o empresário Aparecido Sidney de Oliveira, de 71 anos, foi preso nesta terça-feira numa operação do Ministério Público do Estado de São Paulo para desarticular um esquema de pagamento de propinas a funcionários da secretaria do Estado de Fazenda de São Paulo.

A Ultrafarma, rede de farmácias fundada em 2000, foi uma das primeiras a vender medicamentos genéricos e ganhou fama ao investir pesadamente em anúncios na TV, com o próprio Sidney exaltando as vantagens de seus preços mais baixos que a concorrência.

Original do Paraná

Oliveira nasceu em Nova Olímpia, no interior do Paraná, numa família de dez irmãos. De origem humilde, começou a trabalhar em uma farmácia da cidade aos 9 anos de idade e foi alfabetizado pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização de Jovens e Adultos, o antigo Mobral.





Ainda no Paraná, fundou uma rede que chegou a ter 12 farmácias, mas vendeu o negócio e mudou-se para São Paulo. Na capital paulista, criou a Ultrafarma baseada num modelo de negócio de venda por telefone e internet com preços baixos.

Nas propagandas de TV, tornou-se o rosto da Ultrafarma, defendendo junto ao público os benefícios dos medicamentos genéricos. Tentava sempre manter um canal aberto de diálogo com os clientes, um diferencial de seu negócio.

Em diversas entrevistas, o empresário disse que sentia pena das pessoas pobres que não tinham acesso a medicamentos e, por isso, decidiu fundar uma rede de farmácias para oferecer produtos com preços mais acessíveis.

Centralizador e workaholic

Oliveira já se declarou centralizador e workaholic. Uma das parcerias da Ultrafarma foi com o Grupo Cimed, indústria farmacêutica brasileira, levando ao lançamento de medicamentos genéricos com a marca da Ultrafarma.

Católico praticante, o empresário é pai de dez filhos de diferentes casamentos. Oliveira já enfrentou um processo judicial contra uma de suas ex-mulheres, Áurea Lima, que questionou a divisão dos bens e tentou afastá-lo do comando da Ultrafarma.

O empresário também enfrentou outros processos relacionados à sonegação de tributos. Em 2019, a Justiça Federal de São Paulo chegou a determinar o bloqueio dos bens de Oliveira, segundo o jornal Valor. Ao periódico, o empresários declarou, em entrevista de 2016, que as acusações de sonegação eram fruto de “armação”, que seriam uma reação às políticas comerciais agressivas da Ultrafarma.

