BILIONÁRIOS Saiba quem são os 10 bilionários mais jovens da lista Forbes 400 de 2025 A presença de novos nomes mostra a força da tecnologia, da inteligência artificial e dos investimentos digitais como motores de riqueza

Os 10 bilionários mais jovens da Forbes 400 de 2025 provam que idade não é barreira para acumular fortunas de bilhões de dólares. Entre eles, quatro estreiam no ranking neste ano, incluindo Edwin Chen, fundador da Surge AI, que aos 37 anos se tornou o mais jovem da lista, com uma fortuna de US$ 18 bilhões (o equivalente a mais de R$ 97 bilhões, na cotação atual).

Segundo a revista, a presença de novos nomes mostra a força da tecnologia, da inteligência artificial e dos investimentos digitais como motores de riqueza. Chen, por exemplo, levou sua startup de dados para IA a um valor de mercado de US$ 24 bilhões em apenas cinco anos, sem abrir mão do controle acionário. Outros estreantes são Vlad Tenev, cofundador do Robinhood; Eduardo Vivas, investidor inicial da AppLovin; e Brian Venturo, cofundador da Coreweave.

A idade média dos bilionários do ranking segue alta, em torno dos 70 anos, mas o número de jovens cresceu: 33 membros têm menos de 50 anos, contra 26 em 2024. Os dez mais jovens concentram até 42 anos de idade e juntos somam cerca de US$ 357 bilhões — um salto expressivo em relação ao total de US$ 273 bilhões registrado no ano passado.





Grande parte desse aumento veio de Mark Zuckerberg, hoje com 41 anos, que adicionou US$ 72 bilhões ao seu patrimônio em apenas um ano. O CEO da Meta figura entre os dez mais jovens e ocupa o terceiro lugar no ranking geral dos mais ricos dos EUA, com US$ 253 bilhões.

Entre os dez, apenas Lukas Walton, herdeiro do Walmart, nasceu em uma família bilionária. Todos os outros construíram suas fortunas por meio de tecnologia, venture capital, games e investimentos. Essa nova geração de magnatas reforça a transformação dos setores que mais criam riqueza nos Estados Unidos.

A seguir, os dez bilionários mais jovens da Forbes 400 de 2025, listados do mais velho ao mais novo. Fortunas calculadas em 1º de setembro de 2025:

Nathan Blecharczyk Idade: 42 | Fortuna: US$ 8,7 bilhões

Mark Zuckerberg Idade: 41 | Fortuna: US$ 253 bilhões

Dustin Moskovitz Idade: 41 | Fortuna: US$ 12 bilhões

Brian Venturo Idade: 40 | Fortuna: US$ 4,2 bilhões

Baiju Bhatt Idade: 40 | Fortuna: US$ 6 bilhões

Josh Kushner Idade: 40 | Fortuna: US$ 5,2 bilhões

Eduardo Vivas Idade: 39 | Fortuna: US$ 3,8 bilhões

Lukas Walton Idade: 38 | Fortuna: US$ 39,8 bilhões

Vlad Tenev Idade: 38 | Fortuna: US$ 5,8 bilhões

Edwin Chen Idade: 37 | Fortuna: US$ 18 bilhões

