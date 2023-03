A- A+

Leilão Sairé recebe leilão de Nelore O evento será no próximo dia 15, presencial e também terá transmissão pela web. A raça está presente em 80% da carne consumida no País

Em meio ao crescimento da agropecuária pernambucana, que passou a ter uma participação de R$ 13,76 bilhões no Produto Interno Bruto de Pernambuco, os pecuaristas se esforçam para aumentar as vendas no Brasil e no Exterior.

O município de Sairé, localizado no Agreste de Pernambuco, a 120 quilômetros do Recife, será sede de mais um Leilão de Gado Nelore, em 15 de abril, às 14h.

O evento realizado na cidade - o 22° Remate da Coqueiral - é organizado pelo Nelore RK & Convidados e ofertará 45 lotes de reprodutores, novilhas, matrizes e embriões Nelore P.O. Será na Fazenda Coqueiral, localizada na estrada Barra de Sairé, quilômetro 01.

Segundo o empresário rural Ricardo Kuhni, o leilão conta com a garantia de qualidade e rigoroso critério na oferta dos animais de Nelore Leilão Oficial; Leilão e Shopping Homologados; Dia de Campo Oficial e Pró-genética. De acordo com Kuhni, a raça Nelore é uma das preferidas dos criadores pecuaristas e hoje está presente em 80% da carne consumida no País.

O evento será presencial e terá transmissão ao vivo pela Internet, no site leilonorte.com; WebTV LeiloNorte, Instagram, Youtube, ABCZ TV, Canal Campo e Remate Web.

A agropecuária pernambucana, no ano passado, cresceu 6,8%, obtendo o melhor resultado entre todos os setores da economia no Produto Interno Bruto, segundo dados da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – Condepe/Fidem.

