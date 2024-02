A- A+

EMPREENDEDORISMO Sala do Empreendedor será inaugurada no Bairro do Recife Espaço é uma parceria do Sebrae-PE com a Casa Zero e vai funcionar na Rua do Bom Jesus

Na próxima segunda-feira (26) será inaugurada a Sala do Empreendedor da Casa Zero, em parceria com o Sebrae-PE.

O espaço será instalado na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, sendo voltado ao apoio a pequenos negócios de impacto social, com alternativas que facilitam os processos de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI).

Os atendimentos presenciais vão acontecer nas terças, das 13h às 17h, e nas quartas, das 9h às 13h, no segundo andar na Casa Zero.

Além dos serviços já oferecidos nas Salas espalhadas pelo Estado, esta vai contar com capacitações e oficinas voltadas para o público-alvo da casa.

"O Sebrae vai levar novas trilhas de conhecimento desenvolvidas pensando nesses empreendedores, além das que já são oferecidas pela Casa Zero. Vamos trabalhar com um público específico, e o nosso objetivo é estimular a formalização e autonomia dessas pessoas, capacitando-as para os desafios de gerenciar um negócio", destaca Tereza Neuma, analista do Sebrae/PE.

Os empreendedores que visitarem a Sala do Empreendedor na Casa Zero vão dispor de atendimento individual e personalizado, com orientações técnicas adaptadas ao seu negócio acerca dos primeiros passos para abrir o seu empreendimento formal, o seu funcionamento, a sua regularização e os procedimentos relativos ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio administrativo e contábil.

O espaço também estará disponível para atender empreendedores em geral. Para consultar a Sala do Empreendedor mais próxima, basta clicar no link.

Veja também

BNDES Mercadante: Pastore foi docente muito dedicado, de geração de grandes economistas brasileiros