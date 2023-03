Salário de CEO da empresa de petróleo BP dobrou após invasão da Ucrânia

A- A+

A remuneração total do CEO da petrolífera britânica BP mais do que dobrou em 2022, para 10 milhões de libras (12 milhões de dólares), resultado do aumento dos preços dos hidrocarbonetos após a invasão russa da Ucrânia.

Em 2021, a remuneração total de Bernard Looney foi de 4,5 milhões de libras. Embora seu salário fixo e bônus tenham ficado estáveis no ano passado, o valor que ele recebeu em ações para 2022 como parte de um plano de rendimento aumentou doze vezes, para 6 milhões de libras, de acordo com o relatório anual do grupo, publicado nesta sexta-feira (10).

Ao divulgar esses resultados, no início de fevereiro, o grupo britânico também anunciou uma desaceleração em sua transição energética, para desespero dos ambientalistas.

A saída do grupo russo Rosneft das suas contas, devido à guerra na Ucrânia, fez com que o lucro líquido da BP ficasse no vermelho, com um prejuízo de 2,5 bilhões de dólares, mas o seu lucro sem elementos excepcionais, o indicador mais utilizado pelos mercados, mais que dobrou em um ano, para 27,7 bilhões de dólares.

Empresários do setor de energia embolsam "enormes quantias" enquanto "famílias recebem suas contas de luz sem saber se vão sobreviver no fim do mês", disse o Greenpeace do Reino Unido em comunicado, pedindo impostos adequados sobre os lucros dos gigantes do petróleo, além da taxa de 35% sobre os lucros excepcionais adotada no ano passado pelo governo britânico.

O ex-CEO da Shell Ben van Beurden também viu seu salário disparar no ano passado para 9,7 milhões de libras (11,5 milhões de dólares), 53% a mais que em 2021, segundo dados divulgados na quinta-feira.

Segundo a agência de notícias britânica PA, esta quantia poderá eventualmente aumentar para 21 milhões em bônus adicionais.

