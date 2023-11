Salário de R$ 630 mil por ano? Veja quanto ganham empregados dos super-ricos

A- A+

A demanda por ajuda doméstica 24 horas por dia pelas famílias ricas na região de Nova York aumentou desde 2020, seja para a residência principal como também para suas segundas e terceiras casas ou em seus iates. É o que diz April Berube, que dirige a Wellington Agency, que ajuda a recrutar empregadas domésticas, governantas e outros funcionários para os super-ricos da 'Big Apple'.

April conta que o volume de pedidos de quase todos os tipos de serviços aumentou drasticamente, mesmo em comparação com três ou quatro anos atrás. O preço de uma governanta é de cerca de US$ 45 por hora (cerca de R$ 218), acima dos US$ 30 (R$ 145) cobrados antes da pandemia, disse ela, e agora é amplamente esperado que as famílias ofereçam plano de saúde e outros benefícios aos funcionários.

Controlar grandes equipes e várias residências pode, é claro, ser um desafio e custar alguns milhares de dólares. Algumas famílias contratam um administrador de propriedade ou chefe de equipe para administrar a logística e a programação, e uma pessoa experiente pode ganhar até US$ 350 mil por ano (R$ 1,7 milhão), ressaltou April.

"A pandemia mudou muita coisa", disse Anita Rogers, fundadora da British American Household Staffing, uma agência de recrutamento de pessoal doméstico com grande presença na cidade de Nova York, que quase dobrou o tamanho de sua empresa nos últimos anos. "Estamos muito ocupados".



Em vez de uma babá trabalhar 40 horas por semana, Rogers diz que agora são frequentes os pedidos por um grupo de duas ou três babás que fazem rodízio. Elas podem passar de quatro a sete dias morando com uma família antes de passar o bastão para a próxima babá e sair por alguns dias. Em geral, ganham cerca de US$ 120 mil por ano (R$ 585 mil), segundo ela.

Especialistas em roupas e chefs particulares

Os nova-iorquinos mais ricos estão interessados em chefs particulares em tempo integral, de acordo com os líderes de empresas de chefs particulares e agências de recrutamento doméstico. Os cargos podem ter salários de cerca de US$ 150 mil (R$ 730 mil) — e cobrem apenas o almoço e o jantar.

O café da manhã geralmente fica a cargo de uma governanta enquanto o chef está no mercado, disse Rogers. Os chefs em busca de itens especiais podem usar serviços de entrega premium, como o Regalis Foods, onde um caranguejo vermelho norueguês vivo de US$ 720 (R$ 3,5 mil) está a apenas um clique de distância.

As famílias estão cada vez mais interessadas em funções mais específicas, como especialistas em roupas. Uma dessas profissionais pode levar meia hora para passar uma camisa social, ela disse, e normalmente recebe entre US$ 50 (R$ 245) e US$ 60 (R$ 291) a hora.

Acompanhantes para os pets

Embora os membros da equipe possam ajudar a lidar com os animais de estimação, alguns nova-iorquinos preferem enviar seus cães para caminhadas diárias, geralmente em áreas arborizadas no norte do estado, onde os pets podem correr livremente acompanhados por monitores.

Uma caminhada particular pode custar US$ 250 (R$ 1,21 mil) por dia por meio do serviço Shape Up Your Pup, incluindo um "boletim" resumindo a aventura. As caminhadas ocasionais em grupo custam US$ 145 (R$ 705) por dia.

