Salário Salário mínimo de 2026 será de R$ 1.631, com aumento de 7,44% Reajuste confirmado pelo Ministério do Planejamento segue a Lei de Valorização do Salário Mínimo e considera inflação e crescimento do PIB

Todos os anos existe uma expectativa para o novo valor do salário mínimo, reajustado todos os anos. Para 2026, o valor passará de R$ 1.518 para R$ 1.631, representando um incremento de 7,44% para o valor mínimo a ser pago aos trabalhadores brasileiros. O aumento já estava previsto na Lei Orçamentária de 2026 enviada ao Congresso Nacional em agosto deste ano, mas foi confirmado nesta sexta-feira (31) pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

Com isso, os trabalhadores formais começam a receber o novo valor do salário-mínimo em fevereiro de 2026, referente ao mês trabalhado anteriormente, janeiro.

O reajuste segue as normas da Lei de Valorização do Salário Mínimo, que considera a inflação acumulada do ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, a fim de promover aumentos mais relevantes para o trabalhador.

Além disso, o valor serve como referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas vinculados ao governo federal.

Nesse sentido, o aumento segue um modelo que combina a reposição inflacionária com crescimento econômico, fazendo com que o valor aumente conforme o custo de vida aumenta, mas também cresce quando a economia do país melhora.

O cálculo do reajuste segue um modelo que combina reposição inflacionária com crescimento econômico. Ou seja, o salário mínimo sobe conforme o custo de vida aumenta, mas também cresce quando a economia do país melhora. Caso o PIB tenha resultado negativo, o aumento considera apenas a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

