Qua, 10 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DINHEIRO

Salário mínimo deve subir para R$ 1.621 em 2026

Novo valor representa aumento de R$ 103, mas fica abaixo das estimativas iniciais do governo

Reportar Erro
Moeda realMoeda real - Foto: Agência Brasil

O salário mínimo deve chegar a R$ 1.621 em 2026, de acordo com as regras de reajuste definidas pelo governo federal e atualizadas após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O novo valor começará a ser pago em fevereiro, referente ao salário de janeiro.

O INPC — índice utilizado como base para o reajuste do salário mínimo — registrou alta de 0,03% em novembro e acumula 4,18% em 12 meses, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo IBGE. Esse percentual é a primeira parte da fórmula de correção.

Leia também

• 13º salário deve impulsionar varejo, serviços e planejamento financeiro das famílias



Como o reajuste é calculado
A política atual do salário mínimo prevê dois componentes:

Contudo, o arcabouço fiscal impõe um teto para o ganho real: o aumento acima da inflação deve ficar entre 0,6% e 2,5%. Assim, embora a economia tenha crescido mais, o reajuste real máximo permitido foi de 2,5%.

Pelo cálculo, o salário mínimo chegaria a R$1.620,99, valor arredondado para R$ 1.621, como prevê a legislação. O aumento total é de 6,79%, equivalente a R$ 103 a mais que o mínimo atual, de R$ 1.518.

O novo salário mínimo ficou abaixo do que vinha sendo estimado ao longo do ano:


A diferença se deve principalmente ao INPC abaixo do esperado e ao limite imposto pelo arcabouço fiscal ao ganho real.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter