DINHEIRO Salário mínimo deve subir para R$ 1.621 em 2026 Novo valor representa aumento de R$ 103, mas fica abaixo das estimativas iniciais do governo

O salário mínimo deve chegar a R$ 1.621 em 2026, de acordo com as regras de reajuste definidas pelo governo federal e atualizadas após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O novo valor começará a ser pago em fevereiro, referente ao salário de janeiro.



O INPC — índice utilizado como base para o reajuste do salário mínimo — registrou alta de 0,03% em novembro e acumula 4,18% em 12 meses, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo IBGE. Esse percentual é a primeira parte da fórmula de correção.





Como o reajuste é calculado

A política atual do salário mínimo prevê dois componentes:

Inflação do período, medida pelo INPC acumulado até novembro — neste caso, 4,18%.



Crescimento do PIB de dois anos antes — para 2026, é considerado o PIB de 2024, revisado pelo IBGE para alta de 3,4%.

Contudo, o arcabouço fiscal impõe um teto para o ganho real: o aumento acima da inflação deve ficar entre 0,6% e 2,5%. Assim, embora a economia tenha crescido mais, o reajuste real máximo permitido foi de 2,5%.



Pelo cálculo, o salário mínimo chegaria a R$1.620,99, valor arredondado para R$ 1.621, como prevê a legislação. O aumento total é de 6,79%, equivalente a R$ 103 a mais que o mínimo atual, de R$ 1.518.



O novo salário mínimo ficou abaixo do que vinha sendo estimado ao longo do ano:

R$ 1.630 no PLDO enviado ao Congresso, em março;



R$ 1.631 na projeção atualizada da Fazenda em agosto;



R$ 1.627 na LDO aprovada pelo Congresso na última semana.



A diferença se deve principalmente ao INPC abaixo do esperado e ao limite imposto pelo arcabouço fiscal ao ganho real.

