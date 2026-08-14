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AUMENTO Salário mínimo: governo projeta piso de R$ 1.741 em 2027 O valor oficial do piso nacional, porém, só será conhecido no fim do ano

O governo Luiz Inácio Lula da Silva atualizou a projeção do salário mínimo de 2027 para R$ R$ 1.741. Esse valor representa uma alta de R$ 24 em relação à estimativa feita em abril, que era de R$ 1.717. O valor foi atualizado por conta de novas estimativas de inflação para o fechado deste ano.

O número deverá constar na projeto de lei do orçamento do próximo ano, que será apresentada pelo governo e enviada ao Congresso Nacional no dia 31 deste mês.

Se confirmado, esse valor representa uma alta de 7,4% em relação ao valor deste ano, de R$ 1.621.

O valor oficial do salário mínimo, porém, só será conhecido no fim do ano. O cálculo levará em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 12 meses acumulado até novembro de 2026 mais de 2,5% de ganho real, seguindo a regra estabelecida em 2024.

Além dos trabalhadores que, por contrato, recebem um salário mínimo, ou múltiplos desse valor, o piso serve de referência para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Este valor influencia benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), seguro-desemprego (parcela mínima) e valor da contribuição previdenciária dos microempreendedores individuais (MEIs). O valor também afeta indenizações pagas pelos Juizados Especiais a quem vence ações na Justiça.

Cerca de 45% dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) seguem o mínimo. Por isso, seu reajuste impacta diretamente as contas públicas.

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