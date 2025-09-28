Salários de entrada têm que ser 50% do salário de saída, diz relator da reforma administrativa

A- A+

reforma administrativa

O relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, Pedro Paulo (PSD-RJ), disse que o ideal é que os salários "de entrada" no serviço público sejam de no máximo 50% da remuneração máxima da função.

Segundo ele, isso deve criar mais "incentivos" para a carreira do servidor público.



"O salário vai ser no máximo 50% do salário de saída, para você esticar a carreira e criar mais incentivo. Ou você vai ter carreiras curtas: o sujeito faz o concurso, já entra quase no teto e em cinco anos ele já não tem mais incentivo nenhum", criticou o deputado em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, neste domingo, 28.

Pedro Paulo também defendeu a criação de um número mínimo de 20 níveis de progressão em serviço público, com avaliações periódicas para permitir esses avanços.



"Não vai ter mais o tempo de serviço, aqueles famosos quinquênios, anuênios, triênios, no governo federal isso não existe mais, mas nos estados e municípios existe. Agora vai ser avaliação de desempenho", defendeu o relator.

