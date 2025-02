A- A+

Contribuição Salários de fevereiro terão novos descontos do INSS Atualização das faixas salariais entrou em vigor no último sábado (1º)

Os trabalhadores brasileiros já sentirão no pagamento de fevereiro os novos valores de desconto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A atualização das faixas salariais, feita com base na alta de 4,77% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), entrou em vigor no último sábado (1º) e traz mudanças na contribuição previdenciária.

Para os trabalhadores com carteira assinada, as novas alíquotas de desconto variam conforme a faixa salarial. Quem recebe até R$ 1.518 terá desconto de 7,5%. Já aqueles com salários entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88 contribuirão com 9%, enquanto os que ganham entre R$ 2.793,89 e R$ 4.190,83 terão uma alíquota de 12%. Para os rendimentos entre R$ 4.190,84 e R$ 8.157,41, o desconto será de 14%.

No caso dos servidores públicos, as alíquotas são mais elevadas e também variam de acordo com o salário. Para aqueles que ganham entre R$ 8.157,42 e R$ 13.969,49, o desconto é de 14%. Já para os que recebem entre R$ 13.969,50 e R$ 27.938,95, a contribuição sobe para 16,5%. Quem ganha entre R$ 27.938,96 e R$ 54.480,97 terá um desconto de 19%, enquanto os servidores com vencimentos acima de R$ 54.480,97 contribuirão com 22%.

A contribuição ao INSS é obrigatória e é descontada diretamente na folha de pagamento dos trabalhadores. Esse mecanismo garante o financiamento da Previdência Social e o pagamento de benefícios como aposentadorias, auxílios e pensões.

