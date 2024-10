A- A+

ALEMANHA Salários negociados na Alemanha sobem 6,2% até agosto e seguem em ritmo forte, diz Bundesbank O BC alemão afirmou que os ganhos reais responderam mais rapidamente às mudanças no ambiente econômico, enquanto os salários negociados se alinham com defasagem

Os acordos salariais negociados na Alemanha mostraram uma alta anual média de 6,2% entre janeiro e agosto, em um reflexo do período mais recente de inflação no país, afirmou o Bundesbank.



Em capítulo de seu relatório mensal de outubro, o BC alemão afirmou que os ganhos reais responderam mais rapidamente às mudanças no ambiente econômico, enquanto os salários negociados se alinham com defasagem, devido em parte aos seus longos períodos de acordo, que geralmente abrangem dois anos.

"Na Alemanha, as perdas salariais reais sofridas pelos empregados como resultado do aumento da inflação já foram amplamente recuperadas. Esse processo teve progressos particulares entre os prestadores de serviços. A lacuna continua maior no setor de produção de bens", pontuou o Bundesbank.

E para o restante do ano, os atuais acordos salariais coletivos na Alemanha incluem grandes aumentos. "Com base nos acordos salariais coletivos que foram concluídos até agora, os salários negociados na Alemanha aumentarão prospectivamente em cerca de 9% no terceiro trimestre", afirmou o Bundesbank.

O BC alemão disse que a situação do mercado de trabalho é de grande importância para a velocidade e extensão da desinflação.

