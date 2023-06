Saldão de Férias RioMar oferece descontos de até 70% em diversos segmentos

A- A+

O RioMar Recife está promovendo o Saldão de Férias RioMar entre os dias 29 de junho e 2 de julho. Durante esses dias, os clientes terão a oportunidade de encontrar descontos de até 70% em diversos segmentos, como moda, acessórios, beleza e perfumaria, casa e decoração, eletroeletrônicos, tecnologia, utilidades e serviços. Além disso, durante o evento, o frete é gratuito para compras online, por meio do SuperApp RioMar Recife e do site.

Serão mais de 400 operações presentes no shopping. De acordo com Denielly Halinski, gerente de Marketing do RioMar Recife, cada loja ou quiosque define suas ofertas e escala de descontos, o que pode ser observado pelo cliente nas lojas físicas e no aplicativo. “O Saldão é uma ótima oportunidade neste período de férias, tanto para quem busca compras de oportunidade para viagens, renovação do guarda-roupa e utilidades, por exemplo, além do benefício do frete grátis para compras online", ressalta.

Entre os itens que estarão com descontos, destacam-se peças de vestuário, calçados, artigos para o lar, produtos de beleza, joias, itens de decoração e papelaria, além de opções gastronômicas, entre outros. Na seção de eletroeletrônicos, os clientes poderão encontrar aparelhos de televisão, caixas de som portáteis, webcams, fones de ouvido, cadeiras para games, joysticks e microfones para karaokê com preços especiais.

Leva Compras:

Como parte das opções de conforto e comodidade oferecidas pelo RioMar Recife, o serviço Leva Compras estará disponível durante o Saldão de Férias. Esse serviço gratuito de conveniência auxilia os clientes que compram em grande volume, em diversas lojas, ou que desejam aproveitar o shopping após as compras. Ao realizar as compras, os clientes podem escolher entre retirar gratuitamente no ponto da entrada principal ou no Drive Thru, ou optar pelo delivery, pagando o frete via SuperApp ou site RioMar Online.

As lojas participantes do serviço são identificadas, permitindo que os clientes comprem em mais de uma loja e retirem todas as compras de uma só vez ou recebam tudo no conforto de suas casas. Denielly Halinski explica que o serviço está disponível de forma permanente, mas é especialmente útil em datas como os saldões, quando as pessoas costumam comprar em grande volume.

Compras online:

Além das lojas físicas, o Saldão de Férias RioMar também se estende para as compras online, por meio do RioMar Recife SuperApp (disponível para Android e iOS) e do site (riomarrecife.com.br). Quem optar por essa modalidade de compra poderá aproveitar o frete gratuito durante todo o período da liquidação, sem valor mínimo de compras.

Além disso, os clientes têm a possibilidade de adquirir produtos de diferentes segmentos e lojas em uma única compra, com a praticidade de escolher entre entrega via delivery ou retirada nos pontos de entrega do shopping.

