Saldo líquido de janeiro é positivo em 112.334 postos de trabalho, mostra Caged

Indústria geral liderou abertura de postos de trabalho, com 54.991 empregos no saldo líquido

Saldo líquido de janeiro é positivo em 112.334 postos de trabalho, mostra CagedSaldo líquido de janeiro é positivo em 112.334 postos de trabalho, mostra Caged - Foto: Gabriel Santana/Sedepe

O mercado de trabalho brasileiro abriu 112.334 postos de trabalho em janeiro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira, 3, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O número superou a mediana das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, que indicava criação líquida de 92 mil vagas (intervalo de 55.304 a 157.231 postos)

No período, o setor agropecuário registrou abertura de 23.073 vagas e a indústria geral criou 54.991 empregos, no saldo líquido.

A construção civil foi responsável pela abertura de 50.545 vagas em janeiro e o setor de serviços, por 40.525 postos de trabalho.

Por outro lado, o comércio fechou 56.800 vagas no primeiro mês deste ano.

