brasil Saldo positivo da balança comercial dobra nos dois primeiros meses do ano Em janeiro e fevereiro o Brasil exportou o equivalente a US$ 51,1 bilhões

O saldo positivo da balança comercial de bens no Brasil dobrou nos dois primeiros meses do ano. As exportações ficaram acima das importações em US$ 7,77 bilhões no acumulado de janeiro e fevereiro deste ano. No mesmo período de 2023, o superávit foi de US$ 3,13 bilhões.

O resultado é explicado pelo aumento dos bens exportados. Nesse intervalo de dois meses o Brasil exportou o equivalente a US$ 51,1 bilhões. No ano anterior, no mesmo recorte, foram US$ 44,3 bilhões.

As importações também tiveram alta. Saíram de US$ 41,17 bilhões para US$ 43,37 bilhões. Os dados foram atualizados pelo Banco Central do Brasil nesta quinta-feira.

Na agropecuária, o protagonismo no Brasil é na venda de produtos como soja, café, milho não moído, algodão em bruto, madeira em bruto, frutas e nozes não oleaginosas, etc. Na indústria extrativa, os destaques são óleos brutos de petróleo, minério de ferro e minério de alumínio

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) já havia mostrado um saldo recorde na balança comercial no acumulado de janeiro e fevereiro, em US$ 11,94 bilhões.

Além disso, nos cálculos, o Banco Central considera outros dados, como as compras de energia elétrica não captadas pelas estatísticas do MDIC. Outro levantamento no adicional é das encomendas postais internacionais.

Entrada e saída de dólar no país

A balança comercial faz parte de outro compilado do BC: as transações correntes, isto é, a entrada e saída de dólar no país. Essa conta considera também a balança de serviços (como as compras de brasileiros no exterior, incluindo gastos de gastos de turismo, fretes e aluguel de equipamentos, etc.) e a conta da renda primária (como as remessas de lucros e dividendos que as empresas multinacionais, com filial no Brasil, enviam para o exterior).

Tradicionalmente, o país registra déficit (saídas de dólares superiores às entradas) nas transações correntes. Nos doze meses encerrados em fevereiro de 2024 o saldo negativo foi de US$24,7 bilhões ou 1,11% do PIB.

BC aponta para uma queda significativa em relação ao ano passado, quando o saldo negativo estava em US$52,3 bilhões (2,63% do PIB) no mesmo período.

