Salesforce diz que IA reduziu a contratação de engenheiros e funcionários de atendimento ao cliente

A Salesforce afirmou que o uso de ferramentas de inteligência artificial internamente permitiu à empresa contratar menos funcionários — mais um exemplo de uma companhia que está alterando seus planos de contratação devido à tecnologia emergente.

“Nós reduzimos algumas de nossas necessidades de contratação”, disse a Diretora Financeira e de Operações, Robin Washington, na quarta-feira, durante uma teleconferência com analistas, citando a implementação de ferramentas de IA.

Ela mencionou, por exemplo, que 500 atendentes de serviço ao cliente seriam realocados para diferentes funções dentro da empresa este ano, economizando US$ 50 milhões.

Empresas de tecnologia estão contando com a IA para auxiliar em tudo, desde o atendimento ao cliente até a engenharia de software. Cortes de empregos na Microsoft no início deste mês afetaram principalmente engenheiros de software. Líderes da Microsoft e da Alphabet dizem que a IA já está gerando cerca de 30% do novo código em alguns projetos.

Há anos, redes sociais vêm transferindo tarefas de moderação de conteúdo para a IA; este ano, a Meta contará com uma classe de engenheiros capacitados por IA para realizar correções básicas de bugs e melhorias de produtos, segundo o CEO Mark Zuckerberg.

Em entrevista, Washington disse que a Salesforce está contratando menos engenheiros devido aos ganhos de produtividade proporcionados pela IA. “Vemos essas ferramentas como assistentes, mas elas vão nos permitir contratar menos e, com sorte, tornar nosso pessoal atual mais produtivo.” A Salesforce reportou uma força de trabalho de cerca de 76.500 funcionários em 31 de janeiro.

Ao mesmo tempo em que está reduzindo contratações em algumas funções, a Salesforce está aumentando seu quadro de vendedores. A empresa agora conta com 13.000 profissionais de vendas, número que deve crescer 22% este ano em relação ao ano anterior, afirmou o Diretor de Receitas, Miguel Milano, na mesma chamada.

No início deste ano, a Salesforce planejou cortar mais de 1.000 funcionários enquanto contratava para funções focadas em IA, especialmente em vendas.

