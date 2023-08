Saltos afiadíssimos por até R$ 7,6 mil; veja fotos de cobiçados sapatos femininos

A- A+

Sapatos de bico afiado são o foco das coleções do outono europeu. Os modelos exibidos em passarelas, seja em stilettos, slingbacks de salto gatinho ou sapatilhas, não importando a altura do salto, todos trazem a ponta fina.



A Gucci abusou dessa tendência em sua coleção, oferecendo uma gama de modelos de bico fino com detalhes e cores divertidas, que deram destaque aos pequenos saltos. Esse par azul da slingback acima custa a US$ 1.220, o equivalente a quase R$ 6 mil).

A concorrência

Loafer em couro envernizado da Giorgio Armani - Foto: divulgação



A Giorgio Armani, outra marca italiana, apresentou um loafer em couro envernizado (US$ 925 ou R$ 4.530) perfeito para todos. Tem uma elegante ponta afiadíssima e uma fivela como detalhe trazendo a logo da grife de forma discreta.



Nova versão boneca do Spectadior (US$ 1.550 ou perto de R$ 7,6 mil), da Christian Dior - Foto: divulgação

A nova versão boneca do Spectadior (US$ 1.550 ou perto de R$ 7,6 mil), da Christian Dior, revisita o modelo Mary Jane, um clássico da marca francesa. Traz um salto em formato de vírgula, em um design em preto e branco.



Scarpin Eva (US$ 980 ou R$ 4.800), da italiana Ferragamo - Foto: divulgação

Já o scarpin Eva (US$ 980 ou R$ 4.800) da italiana Ferragamo, tem um salto que se conecta ao arco do pé, ao invés do calcanhar.

A referência

O slingback - tipo de sapato fechado na frente e com uma tira atrás - da Gucci de salto médio é mais que um sapato. Funciona como um acessório que atrai atenção e será o foco de qualquer conversa sobre moda, podendo arrancar comentários mesmo nas ruas.

O bico quadrado vem com um salto de metal para comunicar uma pegada retrô madura. O detalhe de cabeça de tigre em ouro, uma assinatura da marca, pode animar até aquele look mais conservador do tipo volta-para-o-escritório.

