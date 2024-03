A- A+

NEGÓCIOS Sam Altman acumulou fortuna de US$ 2 bilhões sem contar com ações da OpenAI, criadora do ChatGPT Grande parte da riqueza do empresário está em uma rede de fundos de capital de risco e investimentos em startups, e deve crescer com o IPO do Reddit, onde ele aparece entre os maiores acionistas

Sam Altman tornou-se o rosto da inteligência artificial por meio de seu papel como CEO da OpenAI. Mas sua riqueza vai muito além da startup que criou o ChatGPT.

O executivo de 38 anos vale pelo menos US$ 2 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, que está avaliando sua fortuna pela primeira vez. Esse valor não inclui nenhuma participação acionária na OpenAI, que foi recentemente avaliada em US$ 86 bilhões. Altman afirmou várias vezes que não possui ações da empresa.

Em vez disso, grande parte de sua riqueza rastreável está em uma rede de fundos de capital de risco e investimentos em startups, e deve crescer com a Oferta Pública Inicial (IPO) do Reddit, onde ele aparece entre os maiores acionistas. Procurado pela Bloomberg, Altman não quis comentar.

Altman viaja pelo mundo todo pregando sobre a inteligência artificial, usando seu púlpito para inspirar e aterrorizar com suas previsões sobre o que a tecnologia prevê para as eleições, a arte, a educação, as economias e a sociedade em geral.

Como o ChatGPT da OpenAI turbinou a alta do mercado de ações, seu perfil cresceu - e seu mais recente período sob os holofotes incluiu episódios de intriga e controvérsia. Elon Musk, cofundador da OpenAI, processou Altman e a startup na última quinta-feira por violar sua missão de fundação ao priorizar o lucro em vez de beneficiar a humanidade.

No fim do ano passado, Altman foi repentinamente afastado da OpenAI depois que a diretoria disse que ele não tinha sido "consistentemente sincero em suas comunicações" - mas ele foi reintegrado dias depois. Os órgãos reguladores estão agora estudando suas mensagens internas como parte de uma investigação sobre se os investidores foram enganados, informou o Wall Street Journal.

As fontes de sua riqueza são relativamente obscuras. Altman investe em uma série de empresas de capital fechado, como a Neuralink, de Musk, que não divulgam sua participação exata e não são incluídas no cálculo de patrimônio da Bloomberg.

A maior parte de seu patrimônio líquido rastreável vem de US$ 1,2 bilhão investido em um conjunto de fundos de capital de risco com variações do nome Hydrazine Capital, de acordo com registros regulatórios e estimativas da Bloomberg. Ele tem mais US$ 434 milhões em fundos na Apollo Projects, que investe em "moonshots", de acordo com seu site.

Alguns desses fundos de capital de risco estão entre as entidades afiliadas a Altman que detêm 8,7% do Reddit, o popular site de painéis de mensagens que entrou com pedido de IPO na semana passada. A oferta poderia avaliar a empresa em até US$ 6,5 bilhões, informou o Wall Street Journal na sexta-feira. Isso proporcionaria um ganho inesperado para os fundos, que têm uma participação mais do que o dobro do tamanho do cofundador do Reddit, Steve Huffman.

Altman também esbanjou dinheiro em duas startups menos conhecidas. Ele liderou uma rodada de investimentos de US$ 500 milhões na empresa de fusão nuclear Helion Energy, em 2021, e investiu US$ 180 milhões na Retro Biosciences, que está trabalhando para prolongar a vida humana média em 10 anos.

"É muita coisa. Basicamente, peguei todo o meu patrimônio líquido e o coloquei nessas duas empresas - contou Altman à MIT Technology Review no ano passado".

Dias na Y Combinator

Em 2005, Altman se juntou a Huffman e ao fundador do Reddit, Alexis Ohanian, no primeiro grupo da incubadora de startups Y Combinator. Naquela época, ele estava trabalhando em uma empresa de geolocalização chamada Loopt, que acabou sendo um fracasso relativo para o agora famoso programa de empreendimentos, quando foi adquirida por pouco mais do que arrecadou.

Esse foi apenas o início do relacionamento de Altman com a YC e suas startups afiliadas. Ele se tornou presidente da incubadora em 2014 e apoiou algumas das empresas mais conhecidas que passaram pela aceleradora YC, incluindo a Instacart.

Um perfil da New Yorker de 2016 citou um sócio da YC que disse que Altman "saiu e fez outra coisa paralelamente, da qual não soubemos por um tempo". Mais tarde, foi a YC Research que apoiou a OpenAI.

Altman deixou a YC em 2019 para se tornar CEO da OpenAI, que ele co-fundou como uma organização sem fins lucrativos vários anos antes. Posteriormente, a empresa adicionou uma estrutura com fins lucrativos com um limite de pagamentos financeiros aos investidores.

Em depoimentos e entrevistas no Congresso, Altman disse que não possui participação acionária na empresa. Embora alguns funcionários tenham recebido uma compensação semelhante a ações, chamada de unidades de participação nos lucros, Altman também não as possui, disse o porta-voz da empresa, Steve Sharpe, em uma declaração enviada por e-mail.

Sharpe também disse que Altman não receberá nenhum benefício financeiro do OpenAI Startup Fund, que arrecadou US$ 175 milhões para participar de empresas de inteligência artificial em estágio inicial. Embora os registros regulatórios mostrem que Altman possui mais de 75% do fundo, ele não investiu seu próprio dinheiro e não lucrará com seus ganhos, de acordo com Sharpe.

