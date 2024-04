A- A+

FORTUNAS Sam Altman, do ChatGPT, entra na lista de bilionários da Forbes 2024 Outros oito nomes estrearam no ranking graças à inteligência artificial. Fundador da Nvidia, de chips, chega ao Top 20 após ações da empresa dispararem 300%

Um ano e meio depois que o ChatGPT entrou em cena, tornando a inteligência artificial (IA) assunto do momento e o CEO da OpenAI, Sam Altman, um nome conhecido, a corrida do ouro da IA está em pleno andamento.

No ano passado, as empresas de tecnologia - novas e antigas - viram os preços de suas ações dispararem, tornando os magnatas da tecnologia do mundo ainda mais ricos e colocando novos bilionários de IA na lista de 2024 da revista Forbes, divulgada nesta terça-feira. Entre eles, Sam Altman.

No geral, existem agora mais bilionários do que nunca. São 2.781, 141 a mais que no ano passado e 26 a mais que o recorde estabelecido em 2021. Eles estão mais ricos do que nunca. Sua fortuna vale US$ 14,2 trilhões, um aumento de US$ 2 trilhões em relação a 2023 e US$ 1,1 trilhão acima o recorde anterior, também estabelecido em 2021.

No caso dos novos bilionários ligados à IA, o grande destaque é o cofundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang. O preço das ações da gigante dos microchips subiu quase 300% no último ano, colocando Huang entre as 20 pessoas mais ricas do mundo (em 20º lugar) pela primeira vez.

Várias outras empresas também aproveitaram a onda. As ações da Super Micro Computer, que fabrica servidores que lidam com aplicativos de IA com uso intensivo de energia de computação, tiveram um desempenho ainda melhor do que as da Nvidia - mais de 10 vezes no último ano, mais do que qualquer empresa no S&P 500 - tornando seus cofundadores, o casal Charles Liang e Sara Liu, novos bilionários.

A CEO da empresa de semicondutores Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su, também entrou para o ranking dos bilionários este ano, devido a um aumento de 120% no preço das ações da AMD. E a Cloudflare, uma empresa de segurança cibernética fortemente dependente de IA, viu suas ações subirem 86%, tornando a diretora de operações Michelle Zatlyn uma nova bilionária e aumentando a fortuna do CEO Matthew Prince de US$ 2 bilhões, em 2023, para US$ 3,4 bilhões.

Embora Sam Altman não tenha participação acionária na OpenAI, a Forbes estima que ele seja um bilionário devido à sua rede de investimentos de risco.

Dois novos bilionários de startups de IA também fazem parte da lista: O cofundador e CEO da Notion, Ivan Zhao, com base em sua participação no aplicativo de produtividade de US$ 5 bilhões (avaliação estimada) que está apostando tudo em IA, e Brett Adcock, fundador e CEO da empresa de robôs de IA Figure, de US$ 2,6 bilhões (avaliação).

Veja quem são os nove novos bilionários cujas empresas estão ligadas à IA:

Charles Liang

Patrimônio líquido: US$ 6,1 bilhões

Origem da riqueza: Hardware de computador

País: EUA

Liang foi cofundador da empresa de infraestrutura de TI Super Micro Computer em 1993. Seus servidores e sistemas de armazenamento estão agora em alta demanda entre as empresas de inteligência artificial computação em nuvem.

As receitas atingiram um recorde de US$ 7 bilhões no ano fiscal de 2023. As ações subiram mais de 1.100% nos últimos 12 meses, superando até mesmo seus próprios parceiros fabricantes de chips, como Nvidia, Intel e AMD. A esposa de Liang, Sara Liu, é vice-presidente sênior da Super Micro e também uma nova bilionária.

Kwak Dong Shin

Patrimônio líquido: US$ 2,9 bilhões

Origem da riqueza: Semicondutores

País: Coreia do Sul

Shin dirige a Hanmi Semiconductor, fundada por seu pai em 1980. A Hanmi fabrica equipamentos usados na embalagem de semicondutores - um dos estágios finais da produção de chips. Entre seus principais clientes estão: Samsung Electronics e SK Hynix. Os negócios estão crescendo graças à mania de IA, com ações que subiram mais de 560% no último ano.

Shunsaku Sagami

Patrimônio líquido: US$ 1,9 bilhão

Origem da riqueza: Corretora de fusões e aquisições

País: Japão

Shunsaku Sagami, fundador e CEO de 33 anos da M&A Research Institute Holdings, se tornou ano passado o mais novo bilionário do Japão. Ele usa IA para encontrar compradores em potencial para pequenas e médias empresas, que geralmente são de propriedade de pessoas mais velhas que lutam com a sucessão e querem se desfazer. A empresa de Sagami foi listada na Bolsa de Tóquio em 2022.

Ivan Zhao

Patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão

Origem da riqueza: startup de produtividade Notion

País: EUA

O cofundador e CEO da startup de produtividade Notion está muito distante de 2015, quando ele e seu cofundador Simon Last demitiram todos os funcionários, sublocaram seu escritório em São Francisco e se mudaram para Kyoto, no Japão. A Notion, agora lucrativa, está apostando tudo em IA e está avaliada em cerca de US$ 5 bilhões em transações no mercado secundário, com uma receita estimada em US$ 250 milhões.

Brett Adcock

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

Fonte de riqueza: Robôs

País: EUA

A Figure, fundada por Adcock em 2022, está trabalhando para dar vida a um "humanoide de uso geral" alimentado por IA e inserir os robôs na força de trabalho. Em fevereiro, a empresa levantou US$ 675 milhões de investidores de peso, incluindo Jeff Bezos, Microsoft, Nvidia e OpenAI, em uma avaliação de US$ 2,6 bilhões. Estima-se que Adcock, de 37 anos, detenha 50% do capital.

Lisa Su

Patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão

Origem da riqueza: Semicondutores

País: EUA

As ações da Advanced Micro Devices aumentaram mais de 60 vezes desde que Lisa Su assumiu as rédeas em 2014 e transformou a empresa de semicondutores em dificuldades em uma queridinha da inteligência artificial. Filha de um matemático e de um contador que se tornou empresário, Su nasceu em Taiwan e imigrou para a cidade de Nova York aos 3 anos de idade. Ela estudou engenharia elétrica no MIT porque parecia ser o curso mais difícil.

Michelle Zatlyn

Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão

Origem da riqueza: Segurança cibernética

País: Canadá

A Cloudflare, empresa de Michelle, emprega IA para proteger seus clientes e impedir ataques cibernéticos. A empresa sediada em São Francisco também oferece espaço na nuvem para que os desenvolvedores criem seus próprios modelos de IA. Nascida no Canadá, Michelle Zatlyn estudou química na Universidade McGill de Montreal e trabalhou no Google e na Toshiba antes de fundar a Cloudflare, em 2009, com seu colega da Harvard Business School, Matthew Prince, que é CEO e também bilionário. A COO Zatlyn possui cerca de 2% das ações da empresa, que subiram 65% desde o ano passado.

Sam Altman

Patrimônio líquido: US$ 1 bilhão

Origem da riqueza: Investimentos

País: EUA

O CEO da OpenAI deu início à explosão da IA com o lançamento do ChatGPT em 2022, mas não possui participação acionária na empresa, cujo valor é estimado em mais de US$ 80 bilhões. Em vez disso, o executivo de 38 anos, que foi dramaticamente demitido e recontratado pela OpenAI em novembro passado, deve sua riqueza a investimentos que fez como presidente da incubadora de startups Y Combinator de 2014 a 2019, uma aposta inicial no Stripe e participações no Reddit e na startup de fusão nuclear Helion.

Harvey Jones

Patrimônio líquido: US$ 1 bilhão

Origem da riqueza: Nvidia

País: EUA

Investidor e empresário de longa data no setor de tecnologia, Jones é membro do conselho fundador da Nvidia e detém 0,03% de suas ações, o que é suficiente para torná-lo um dos maiores beneficiários do aumento de 300% nas ações da Nvidia, impulsionado pela IA, desde o ano passado.

Veja também

BRASIL Dólar fecha praticamente estável apesar de intervenção do BC